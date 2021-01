Nové Mesto bude tento rok hospodáriť s viac ako 30 miliónmi eur

Samospráva sa tak dostáva z rozpočtového provizória.

20. jan 2021 o 21:35 TASR

BRATISLAVA. Bratislavské Nové Mesto bude v tomto roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom viac ako 30 miliónov eur.

Rozhodli o tom v stredu poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ), keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2021. Samospráva sa tak dostáva z rozpočtového provizória.

"Aj tento rok bude našou jasnou prioritou školstvo a vzdelávanie, na ktoré pôjde najviac peňazí, takmer polovica bežných a kapitálových výdavkov. Som rád, že aj napriek ťažkým časom, ktoré samospráva zažíva pre pandémiu, môžeme počítať s ďalšími dôležitými investíciami do našich škôl a škôlok," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

V rámci modernizácie počíta mestská časť s výstavbou novej materskej školy na Teplickej ulici, so stavebnými prácami by sa mohlo začať na jar. Plány sa tiež týkajú novej prístavby základnej školy na Odborárskej ulici, čím by sa zvýšila kapacita, ktorá je pre lokalitu nepostačujúca. Výrazne chce samospráva investovať aj do základnej školy na Kalinčiakovej ulici, ktorá by sa mala dočkať zateplenia budovy či rekonštrukcie tepelných rozvodov.

V oblasti školstva má mestská časť aj ďalšie plány. V prípade, že uspeje so žiadosťami o čerpanie eurofondov, chce pozornosť venovať napríklad výstavbe nových detských jaslí a škôlky na Vihorlatskej ulici či rozšíreniu kapacít v materskej škole na Legerského ulici. S financiami z eurofodov chce tiež revitalizovať park na Račianskom mýte, nový park by mal vyrásť aj na Rozvodnej a Vlárskej ulici.

Rekonštruovať by sa mala napríklad dolná stanica sedačkovej lanovky premávajúcej z Kamzíka na Železnú studničku či Novej tržnice, ktorá má strechu a schody v havarijnom stave.

S dvoma veľkými projektmi sa počíta aj v oblasti sociálnej starostlivosti. Prvým je zariadenie pre seniorov pri parku Jama na Kalinčiakovej ulici so samostatným bývaním, druhým vybudovanie Centra včasnej intervencie na Makovického ulici, ktoré bude poskytovať služby a podporu rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi.

V tomto roku je naplánované aj odstránenie dvoch známych nefunkčných stavieb na území Nového Mesta, a to budovy bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke a nadchodu cez železničnú trať pri Palme, na ktorého mieste bude vybudovaný nový.