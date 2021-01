Petržalka plánuje viaceré stále mobilné odberné miesta

Mesto hľadá dobrovoľníkov.

19. jan 2021 o 15:02 TASR

BRATISLAVA. Bratislavská Petržalka plánuje otvorenie viacerých stálych mobilných odberných miest (MOM) pre testovanie na ochorenie COVID-19. Jedno z nich by malo vzniknúť na Hrobákovej ulici, mestská časť čaká na povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

V prípade spustenia prevádzky bude otvorené osem hodín denne od 20. januára do 31. marca.

"Čo sa týka súčasného počtu a rozloženia MOM v rámci Bratislavy, do prvých dvoch výziev na zriadenie mobilných odberných miest sa obce nemohli prihlásiť. Až tretia výzva bola dodatočne upravená tak, aby sa mohli prihlásiť a jediná obec, ktorá stihla šibeničný termín na celom Slovensku, bola mestská časť Lamač," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Termíny otvorenia ďalších stálych MOM závisia taktiež od rozhodnutia regionálnych hygienikov. Snahou samosprávy je v priebehu dvoch týždňov otvoriť minimálne päť nových stálych mobilných odberných miest.

Šéf miestnej samosprávy zároveň vyzýva ľudí, aby boli trpezliví a aby nestresovali. Ubezpečuje, že počas víkendu a v prípade ďalších dní do 27. januára bude v mestskej časti dosť možností na otestovanie sa. Odporúča ale, aby sa všetci 'nenahrnuli' na testovanie opäť v sobotu ráno, ale aby sledovali pravidelne aktualizované stránky mestskej časti.

"Ak všetko dobre dopadne, verím, že sa v Petržalke naozaj nebude vôbec dlho čakať a na viacerých miestach sa budete vedieť objednať aj na konkrétny čas," poznamenal Hrčka.

V súvislosti s celoplošným skríningom, kedy vzniknú odberné miesta na základných školách i Ekonomickej univerzite, hľadá mestská časť posily na pozíciu zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a koordinátorov odberových miest. Dobrovoľníkov vyzýva zároveň na dlhodobú spoluprácu minimálne v plánovanom stálom MOM. Registračný formulár je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.

Staré Mesto rovnako upokojuje, že tak, ako mestská časť zvládla jedno celoplošné testovanie, zvládne aj celoplošný skríning, a to aj napriek padnutým rezervačným systémom a obavám. "Ubezpečujeme, že robíme všetko pre to, aby odberových miest bolo dosť a pracujeme tiež na systéme, ktorý nezablokuje preťaženie siete. Robíme všetko pre to, aby sa stihol otestovať každý, kto to potrebuje," uvádza mestská časť na sociálnej sieti.

Dobrovoľníkov hľadá aj Nové Mesto, prihlásiť sa môžu na e-mailovej adrese testovanie@banm.sk. "Štát opäť pridelil samosprávam množstvo úloh. Hoci názory na testovanie sú rôzne, skúsme ho spoločne zvládnuť čo najlepšie. V prvom kole sme to dokázali, dokážeme to znova," píše na sociálnej sieti starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.