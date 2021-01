Navrhované testovanie neprinesie podľa podpredsedu kraja očakávané výsledky

Treba sa sústrediť na izoláciu a očkovanie, myslí si Štekláč.

15. jan 2021 o 12:10 TASR

BRATISLAVA. Navrhované testovanie na ochorenie COVID-19 neprinesie v aktuálnej pandemickej situácii očakávané výsledky.

Myslí si to podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre zdravotníctvo Juraj Štekláč. Sústrediť by sme sa podľa neho mali najmä na izoláciu a očkovanie.

"V tejto chvíli, vzhľadom na rozsah pandémie, aký je, sa domnievam, že by testovanie neprinieslo očakávané výsledky. Keďže je populácia už veľmi premorená a epidémia rozbehnutá, testovanie nám v zásade nepovie nič nové. Len čo sme vedeli, že je nejakým spôsobom rozsah epidémie taký, aký je," poznamenal v piatok počas rokovania krajského zastupiteľstva Štekláč.

V prvom rade sa podľa neho treba sústrediť na izoláciu a rovnako tak na očkovanie, ak sú na to kapacity. "Ak by sme mali voľné tímy a nejaké kapacity, tak sa musíme sústrediť na očkovanie," zdôraznil.

Bratislavský kraj sa zatiaľ pripravuje na testovanie, ktoré by malo byť počas budúceho víkendu, riadi sa aktuálnym usmernením rezortu školstva. "Ideme zatiaľ v režime, že sa bude testovať cez víkend od 22. do 24. januára. Informácie sú však veľmi operatívne," uviedla Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK.

V súčasnosti rieši kraj odberové miesta na testovanie na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Momentálne ich má 18, v ktorých bude organizovať testovanie žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov škôl.

"Či však testovanie v ten víkend bude, na to si musíme počkať. Predpokladám, že na budúci týždeň by to mohlo byť jasnejšie," myslí si Zápalová.

Bratislavský kraj má zároveň právoplatné povolenie na prevádzku mobilného odberového miesta na parkovisku pri úrade, na rohu Drieňovej a Sabinovskej ulice. Lekár a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay však upozorňuje, že to toto odberové miesto nebude verejné. Slúžiť by malo na testovanie kritickej infraštruktúry, využiť by ho kraj chcel aj v rámci testovania škôl, prípadne pri celoplošnom testovaní.

"Nebude pre ľudí, ktorí idú okolo a chcú sa otestovať. Bude pre kritickú infraštruktúru, teda podniky, firmy, samosprávu a úrady a na testovanie zamestnancov," uviedol pre TASR Szalay s tým, že na spoločnom postupe sú dohodnutí aj s bratislavským magistrátom.

Mobilné odberové miesto by malo fungovať od budúceho týždňa a pri otváracích hodinách bude kraj flexibilný.

"Bude otvorené podľa dopytu kritickej infraštruktúry. Pokojne môže byť otvorené sedem dní v týždni aj veľa hodín denne," doplnil Szalay.