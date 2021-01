Prešporskému polyhistorovi už prichádzajú na meno

Zastávka MHD sa premenovala na Lanfranconi, internát nie

17. jan 2021 o 18:27 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Prejdete cez Most Lafranconi a na zastávke Lanfranconi pred internátom Lafranconi nastúpite na autobus alebo električku. Že to akosi nesedí? Je to tak – zatiaľ čo Dopravný podnik mesta Bratislavy názov zastávky nesúcej skomolené meno významnej osobnosti a prešporského polyhistora, ktorý sa zaslúžil o zregulovanie Dunaja, Eneu Graziosa Lanfranconiho, opravil, názov mosta a internátu ostávajú nezmenené.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Zaregistrovali sme úpravu názvu zastávky MHD, ktorá reflektuje reálne meno talianskeho vynálezcu a inžiniera. Na Univerzite Komenského sme zatiaľ o zmene názvu internátu Lafranconi neuvažovali. Ide o rokmi zaužívaný názov a súčasť našej histórie, napriek tomu, že k chybe došlo pred takmer sto rokmi,“ hovorí Lenka Miller, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave.