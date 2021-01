Predpoveď sneženia odštartovala zimnú údržbu

Začalo so solením lávok a posypom komunikácií, najmä v kopcovitých oblastiach.

12. jan 2021 o 13:44 SITA

BRATISLAVA. Bratislava začala z dôvodu avizovaného sneženia so zimnou údržbou. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

"Vzhľadom na predpoveď počasia, ktorá predpokladá sneženie v podvečerných hodinách, informujeme o pláne zásahu v rámci zimnej údržby. Aby sme zabezpečili zjazdnosť ciest a chodníkov, už sme začali s terénnymi prípravami na zásah," uviedla hovorkyňa a dodala, že dnes dopoludnia mesto začalo so solením lávok a preventívnym posypom komunikácií, najmä v kopcovitých oblastiach, čím chce predísť zľadovateniu chodníkov a ciest.

"Ďalšiu fázu posypu predpokladáme v podvečer, podľa počasia pôjde o celomestský posyp komunikácií v kombinácii so zimnou údržbou chodníkov. Frekventované chodníky budú odhŕňané každých 12 hodín, ostatné chodníky budú ošetrené najneskôr do 24 hodín od ukončenia sneženia," vysvetlila hovorkyňa s tým, že v prípade výdatného sneženia sa bude pluhovať do odvolania, resp. podľa potreby.

Ďalšie výjazdy sypačov budú vykonané na základe pokynov a zistení dispečingu.

"V stredu v skorých ranných hodinách je pripravený opätovný posyp lávok a tiež lokálny likvidačný posyp s dôrazom na kopcovité oblasti mesta. Prioritou zimnej údržby nie je ani nemôže byť suchý povrch, ale udržiavanie zjazdnosti ciest, schodnosti chodníkov a čo najrýchlejšie odhrnutie chodníkov po ukončení sneženia," uzavrela.