Bratislava je pripravená na plošné testovanie, žiada viac odberových miest

Stanoviská chce mesto využiť aj pri návrate detí do škôl.

8. jan 2021 o 10:45 (aktualizované 8. jan 2021 o 11:37) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Mesto Bratislava je pripravené na plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, pokiaľ sa na tom dohodne s vládou SR a bude zabezpečený dostatok testov či zdravotníkov.

Magistrát a bratislavské mestské časti aktuálne žiadajú štát o zriadenie ďalších 20 až 25 mobilných odberových miest v Bratislave, kde sa ľudia môžu dať otestovať.

Chcú tak dosiahnuť, aby bolo testovanie antigénovými testami pre ľudí oveľa dostupnejšie, nemuseli tu čakať v dlhých radoch a mohli sa dať otestovať aj cez víkendy.

Odberové miesta chce Bratislava využiť aj pri návrate detí do škôl. V piatok to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvallo.primator%2Fvideos%2F4113068425388793%2F&show_text=false&width=560

Z testovania sa musí stať rutina

"Kým sa nezaočkuje 70 - 80 percent obyvateľov Bratislavy proti ochoreniu COVID-19, čo potrvá ešte niekoľko mesiacov, bude dôležitá dostupnosť testovania. Znamená to zjednodušiť možnosť sa dať otestovať a spraviť z toho rutinu," vyhlásil Vallo.

Magistrát a mestské časti sa preto usilujú spustiť v Bratislave viac odberných miest. Testovanie totiž považujú za jeden z nástrojov, ktorý dokáže udržať pandémiu v normálnom rámci.

"Musíme odstrániť akúkoľvek prekážku, ktorá je medzi testovaním a obyvateľmi. Testovanie má byť jednoduché, na ktoré sa nečaká v rade a jednoduchým klikom sa človek naň objedná," poznamenal primátor s tým, že by sa malo dať testovať aj cez víkendy.

Samospráva už pripravuje priestory

V hlavnom meste momentálne funguje 19 MOM. Okrem nich je podľa zástupcov bratislavskej samosprávy potrebných ďalších 20 až 25 miest, aby sa za týždeň mohlo otestovať aspoň 100 000 ľudí.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Nitra a Košice začnú s plošným testovaním, počet obetí stúpol o 71 Čítajte

MOM by mohli podľa Valla poslúžiť aj na testovanie rodičov, žiakov či učiteľov pred otvorením škôl alebo na testovanie zamestnancov samosprávy.

Bratislava sa preto obrátila so žiadosťou na ministerstvo zdravotníctva, aby čím skôr spustilo výzvu na zriadenie ďalších MOM a aby zároveň zmenilo niektoré podmienky.

"Napríklad, aby jeden subjekt mohol prevádzkovať viac MOM. V pôvodnej výzve mohla jedna firma prevádzkovať len jedno MOM," spresnil primátor.

Mesto taktiež žiada, aby mohli testovať medici aj bez prítomnosti zdravotníkov a aby sa v MOM mohlo dať testovať aj cez víkendy.

Spoločne s regionálnym úradom verejného zdravotníctva už samospráva pripravuje možné priestory, ktoré chce zadarmo ponúknuť zriaďovateľom nových MOM.

Mesto smeruje ku kritickej situácii

Starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a šéf regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa deklaruje, že mesto i mestské časti sú pripravené spolupracovať na plošnom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19, či už pôjde len o lokálne bratislavské, alebo o celoslovenské.

Ako však tvrdí, je potrebné si vyjasniť, čo bude po testovaní nasledovať. Vallo tvrdí, že v prípade plošného testovania je potrebná dohoda s vládou.

"Plošné testovanie má zmysel, ak sa po pár týždňoch nedostaneme do toho istého stavu ako pred ním. Na to sú preto potrebné ďalšie opatrenia smerujúce k zníženiu mobility a tie samosprávy nemajú úplne vo svojich rukách a nemôžeme sa na ne celkom spoliehať," poznamenal.

Epidemiologickú situáciu v Bratislave vnímajú zástupcovia mesta a mestských častí ako vážnu. Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren poukázal na dáta, podľa ktorých hlavné mesto smeruje ku kritickej situácii, aká je momentálne v Nitre.

"Do plošného testovania by sme radi išli, ale dá sa to spraviť len v spolupráci s vládou, už vzhľadom na zabezpečenie množstva testov, zdravotníkov či financovania," skonštatoval.