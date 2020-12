Uzatvorí sa nájazdová rampa od Bajkalskej na Prístavný most do Petržalky

V piatok 18. decembra otvoria novovybudovanú nájazdovú rampu Bajkalská - D1 Trnava.

16. dec 2020 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Bratislava upozorňuje na uzáveru a zmenu dopravy na Prístavnom moste.

"V súvislosti s rekonštrukciou mimoúrovňovej križovatky Prievoz upozorňuje konzorcium D4R7 na zmeny," informuje mesto na sociálnej sieti a dodáva, že v piatok 18. decembra otvoria novovybudovanú nájazdovú rampu Bajkalská - D1 Trnava a nájazdovú rampu Prístavná - D1 Trnava.

"V nedeľu 20. decembra od 24:00 bude uzatvorená nájazdová rampa od Bajkalskej na Prístavný most smer Petržalka D1, a to z dôvodu rekonštrukcie. Obchádzková trasa pre individuálnu dopravu bude možná cez Prievozská - Košická - Most Apollo alebo Bajkalská - Prístavná - Most Apollo," doplnil magistrát.

Linky mestskej hromadnej dopravy 98, 96 a 196 po obslúžení zastávky Prístavný most budú pokračovať po Prístavnej ulici a cez most Apollo.

"Linka 98 následne obslúži zastávku Ekonomická univerzita, kde sa napojí na riadnu trasu. Linky 96 a 196 obslúžia zastávku Šustekova a následne na zastávke Lachova sa napoja na riadnu trasu," uzavrelo mesto.