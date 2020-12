Bratislava chce vo verejnom priestore uprednostniť chodcov

10. dec 2020 o 12:46 TASR

BRATISLAVA. Vo verejnom priestore chce mesto Bratislava v budúcnosti uprednostniť v prvom rade chodcov.

Nasledujú cyklisti, verejná doprava (MHD), zásobovanie a služby, taxi a spolujazda, zdieľané automobily a až nakoniec individuálna automobilová doprava. Samospráva to uvádza v nedávno schválenom Manifeste verejných priestorov.

Bratislava chce posilňovať priestor pre peších. Chodníky musia podľa mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy mať dostatočný rozmer.

"Priestor musí byť bez prekážok a musí umožňovať plynulý a priamy pohyb. V zónach s obmedzenou maximálnou povolenou rýchlosťou vozidiel je vhodné integrovanie rôznych druhov dopravy," uvádza sa v dokumente.

Pre podporu pešej a cyklistickej dopravy je podľa hlavného mesta nevyhnutný princíp krátkych vzdialeností. Ako spresňuje, ide o tvorbu kompaktného mesta, ktoré zaručí dostupnú vzdialenosť medzi bývaním a základnými mestskými funkciami i verejnými priestormi.

"Základná vybavenosť, medzi ktorú počítame zastávky MHD, škola, škôlka, nákupy dennej potreby, či ihrisko pre deti by mali byť v maximálnej vzdialenosti do 600 metrov od bydliska. Základné verejné priestory pre voľný čas, medzi ktoré radíme parky a námestia, by mali byť v maximálnej vzdialenosti do 750 metrov od bydliska," konštatuje MIB. Mesto priznáva, že prekážkou pre hromadné využívanie cyklistickej dopravy je absencia bezpečnej infraštruktúry. Budovanie cyklotrás a cyklopruhov preto považuje za nevyhnutné pre zatraktívnenie tohto druhu mobility.

Bratislava chce taktiež zrýchliť verejnú dopravu a zvýšiť jej spoľahlivosť, a to aj na úkor spomalenia individuálnej automobilovej dopravy pomocou vyhradených pruhov pre MHD.

"Z dlhodobého hľadiska je riešením obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v centre reguláciou parkovania, mýtom, redukciou jazdných pruhov, parkovaním mimo ulice (podzemné garáže, nadzemné parkovacie domy), posilnením regionálnej verejnej dopravy (najmä železničnej) a úplnou priorizáciou infraštruktúry pre chodcov a cyklistov," píše sa v manifeste. Podpora udržateľnej dopravy a znižovanie emisií skrz obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy je podľa samosprávy kľúčovou súčasťou mestského plánu adaptácie na nepriaznivé zmeny klímy a dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Redukcia automobilovej dopravy v meste sa môže podľa MIB dosiahnuť aj takzvanými spomaľovačmi, vyvýšenými priechodmi pre chodcov, preferenciou cyklistov a MHD v križovatkách, a tiež postupným zavádzaním zón s limitovaným vjazdom pre automobily.

Za nevyhnutné považuje preferenciu menších a ekologicky nenáročnejších vozidiel aj v rámci zásobovania. Pri zatraktívnení MHD poukazuje aj na tvorbu integrovaných prestupných bodov medzi zástavkami regionálnej dopravy, MHD a cyklistickým či peším pohybom. Rovnako aj na modernizáciu a tvorbu nových električkových tratí, a tiež zastávok MHD.

Inovácie v sektore dopravy vidí mesto najmä v elektromobilite a zdieľanej ekonomike. Motivovať obyvateľov k elektromobilom je podľa MIB možné napríklad zriaďovaním bezplatných parkovacích miest pre elektromobily či zabezpečením nabíjacej infraštruktúry.

V rámci tvorby parkovacích kapacít je nutné podľa mesta postupne opustiť politiku parkovania pred domom a zamerať sa na tvorbu efektívnych integrovaných parkovacích kapacít v rámci prestupných uzlov hromadnej dopravy.