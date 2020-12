V Petržalke pribudne 15 kontajnerov na zber drobného elektroodpadu

Červeno-biele kontajnery budú umiestnené pre čo najefektívnejšiu zbernú sieť.

9. dec 2020 o 13:55 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej Petržalke pribudne tento mesiac 15 kontajnerov na zber drobného elektroodpadu. V tlačovej správe o tom informuje spoločnosť Asekol SK.

"Nové červeno-biele kontajnery budú umiestnené v rôznych lokalitách mestskej časti, aby sa vytvorila čo najefektívnejšia zberná sieť," uvádza spoločnosť a dodáva, že každá z 15-tich nádob obsahuje senzor na snímanie naplnenia, vďaka čomu je možné zabezpečiť efektívne vyprázdňovanie zberných nádob. Kontajnery umiestnia pri križovatke Osuského – Hrobákova, Haanova, Ovsištské námestie, Furdekova, Rovniankova, Mánesovo námestie, Gercenova/Záporožská, Wolkrova, Fedinova, Švabinského, Beňadická, Budatínska, Holíčska a Jasovská.

Červeno-biele kontajnery budú mať Petržalčania k dispozícii nonstop bez obmedzení. Ako hovorí vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Kasáková, nie je vylúčené, že ich počet mestská časť navýši. "Dôvod, prečo sa aj Petržalka rozhodla zapojiť do projektu, bol najmä záujem poskytnúť občanom ďalšiu službu v oblasti odpadového hospodárstva a zvýšiť tak mieru vytriedenia,“ hovorí Kasáková. "S 15-timi kontajnermi dokážeme v Petržalke vyzbierať 20-tisíc kilogramov drobného elektroodpadu ročne. Pri navýšení o desať kusov by vyzbierané množstvo mohlo byť až 30-tisíc kilogramov za rok," doplnil konateľ spoločnosti Asekol SK Ronald Blaho. Obyvatelia môžu využívať aplikáciu, vďaka ktorej je možné sledovať naplnenie kontajnerov, nájsť najbližšiu nezaplnenú zbernú nádobu ale aj nahlásiť poškodenie.

Stacionárne zberné nádoby na zber drobného elektroodpadu sú štandardom už v mnohých slovenských mestách a obciach. "Obyvateľom uľahčujú cestu k správnej recyklácii a zamedzujú vznik rizika, ktoré sa spája s nesprávnou manipuláciou s elektroodpadom. Ten častokrát končí v zberných nádobách na komunálny odpad a nakoniec na skládkach, kde do prostredia uvoľňuje nebezpečné a škodlivé látky," upozorňuje spoločnosť s tým, že preto je od decembra do projektu zapojená aj Petržalka. "Tá je ako najväčšie sídlisko v strednej Európe aj najväčším producentom komunálneho odpadu. Ročne sa tu vyprodukuje viac ako 48-tisíc ton odpadu. Elektroodpad tvorí približne jedno percento z jeho celkového objemu.," uzatvára spoločnosť. Zoznam vecí, ktoré patria do červeno-bielych kontajnerov, ako aj mapu ich umiestnenia, je možné nájsť na stránke www.cervenobielekontajnery.sk.