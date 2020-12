V Bratislave komplikuje dopravu prvý sneh, havaroval aj autobus

Problémy môže na cestách robiť aj poľadovica.

3. dec 2020 o 8:42 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave komplikuje dopravu prvý sneh, na niektorých miestach sa tvoria v rannej špičke kolóny.

Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS aj hasiči.

Článok pokračuje pod video reklamou

Premávka je spomalená na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, vodiči sa zdržia asi 20 minút. Rovnaké zdržanie je nahlásené na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, tiež na Ulici Svornosti v smere do centra.

S asi 15-minútovým zdržaním treba počítať na diaľnici D2 pred Prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov a na konci Devínskej cesty v smere do Karlovej Vsi.

Nehoda je nahlásená na začiatku Lamačskej za Hodonínskou smerom do centra, blokovaný je jeden pruh.

Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na Hodonínskej ulici v smere do Lamača. Zrazili sa dve vozidlá.

Krátko pred pol deviatou zasahovali aj pri nehoda na križovatke ulíc Pod násypom a Rozálska. Autobus mestskej hromadnej dopravy sa zrazil autom. V autobuse sa zranil jeden človek.

Stella centrum upozorňuje vodičov hlavného mesta, aby so spomalenou premávkou rátali vo vyššie položených častiach Bratislavy, ako Kramáre, Koliba, Lamač, Krasňany a Rača. Počítať tam treba aj s poľadovicou.