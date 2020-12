Tradičné trhy nebudú, covid však Vianoce v Bratislave nezruší

Biela noc a mesto pripravili vianočné inštalácie, postupne budú pribúdať.

2. dec 2020 o 12:12 Jana Liptáková

BRATISLAVA. V centre Bratislavy sa pre pandémiu nového koronavírusu nebudú tento rok konať tradičné vianočné trhy na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí ani silvestrovský ohňostroj.

Hlavné mesto aj napriek tomu deklaruje, že obyvateľom prinesie do ulíc vianočnú atmosféru. Na Hlavnom námestí už umiestnili vianočný stromček, pribudlo už aj zopár stánkov s ľudovoumeleckými tvorcami a predajcami.

Magistrát avizuje aj nové vianočné osvetlenie a zimnú edíciu Bielej noci. Na kapustnici, cigánskej či varenom vínku si zas môžu návštevníci pochutnať na Staromestskom adventnom korze alebo Zimnom Tyršáku.

Dobrým miestom na nákup vianočných darčekov od lokálnych výrobcov je zas Stará tržnica. V najbližších dňoch sa dozvieme aj to, či mesto nasadí aj tento rok do premávky obľúbenú Vianočnú električku.

Prinášame prehľad kde všade v meste sa dá vychutnať vianočná atmosféra.

Vianočné stromčeky a vianočná výzdoba

Vianočný stromček magistrát tradične osadil na Hlavnom námestí. Tohto roku je ním 12-metrová vysoká 17-ročná jedľa biela, ktorá je darom rodiny zo Starých Gruntov.

Ozdobený je drevenými ozdobami z dielne majsterky ľudovej umeleckej výroby Jany Majerskej. Atmosféru Vianoc dotvára na námestí aj jej drevený betlehem s ľudovými motívmi.

Vianočný stromček na Hlavnom námestí. (zdroj: TASR)

Vianočný les na Hlavnom námestí potrvá od 4. do 20. decembra. Vyzdobia ho žiaci ZUŠ vlastnoručne vytvorenými ozdobami z prírodných materiálov. Originálne vianočné stromčeky neskôr poputujú do skutočných domovov.

Vianočná výzdoba v centre mesta. (zdroj: TASR)

Svoj vianočný stromček má aj Staré Mesto. Na Hviezdoslavovom námestí stojí desaťmetrový smrek pichľavý, dar z ružinovskej Trnávky. Námestie, na prekrytej fontáne pri soche Hviezdoslava, zdobí aj tradičný adventný veniec.

Vianočná svetelná výzdoba mestskej časti Staré Mesto bude tento rok jednoduchšia a skromnejšia. „Po minulé roky bolo vysvietené Hviezdoslavovo námestie a priľahlé ulice, v tomto roku sa výzdoba obmedzí na Hviezdoslavovo námestie,“ informoval hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Najväčšia mestská časť Petržalka má tiež svoj vianočný stromček. Približne desaťmetrová borovica čierna, ktorú „darovali“ obyvatelia Hrobákovej ulice stojí na Námestí Republiky. Rozsvietia ju spolu s vianočným osvetlením v uliciach mestskej časti 5. decembra.

Na ďalšie vianočné stromčeky v Petržalke umiestnené pri DK Lúky, DK Zrkadlový háj a Cik Cak Centre si budú môcť Petržalčania zavesiť vianočnú ozdobu a pridať svoje prianie.

Vianočnú výzdobu budú mať v Ružinove Park Andreja Hlinku, Ružinovská ulica (až po obratisko električiek), Košická a Galvaniho až do Hromníc (2.2.2021).

Christmas edition Bielej noci

Bratislavu na viacerých miestach rozžiarili svetelné inštalácie pripravené v spolupráci s Bielou nocou. Vo vchode do Primaciálneho paláca je to inštalácia Viktora Freša Snowman, pri Lekárni Salvator dielo Dojčiaca od Doroty Sadovskej či Christmas Bubbles na priečelí Mirbachovho paláca. Od prvej adventnej nedele je Starý most osvetlený v štýle zimných západov slnka na Dunaji. Návštevníci budú môcť na trase sledovať príbeh Dunaja, otvoria sa im nové pohľady na rieku. Od 5.12.2020 nábrežie Dunaja ožije svetelnými kresbami vizuálnej umelkyne a sochárky Niny Augustín Šoškovej a Róberta Farkaša. Inštalácie budú postupne pribúdať až do 20.12.2020.

Inštalácia Christmas Bubbles na Mirbachovom paláci. (zdroj: FB Biela Noc)

Ulice mesta skrášľuje aj výstava reprodukcií umeleckých diel so zimnými motívmi zo zbierok Galérie mesta Bratislavy.

Festival snehu od Alexa Mlynárčika, Roberta Cypricha a Milana Adamčiaka zo zbierok GMB. (zdroj: Jana Liptáková)

Podchod na Klariskej ulici ozdobí 14 vianočných vitrín s autorskými ilustráciami z pripravovanej knihy Tresky Plesky s témou zimy a Vianoc od animátorky a umelkyne Veroniky Kocourkovej.

Vianočné trhy

Vzhľadom na situáciu s pandémiou COVID-19 a platné protiepidemiologické opatrenia, mesto tohtoročný Vianočný hlavný trh na Hlavnom námestí zrušilo.

Keďže však návštevníkom minuloročných vianočných trhov chýbalo vo výzdobe a atmosfére trhov viac tradičných prvkov, mesto tento rok oslovilo ÚĽUV, ktorý tak má na Hlavnom námestí niekoľko stánkov s vybranými ľudovoumeleckými tvorcami a predajcami.

Stánky ÚĽUV na Hlavnom námestí. (zdroj: Jana Liptáková)

Keďže vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia nebudú v Petržalke fungovať tradičné vianočné trhy na Námestí Republiky, ako náhradu chystá mestská časť pár stánkov s handmade výrobkami pri DK Zrkadlový háj.

Po diskusii s hygienikmi a presnom nastavení pravidiel Ružinov usporiada Ružinovský Vianočný jarmok. Vianočne vyzdobené stánky s občerstvením alebo handmade výrobkami si jarmočníci postavia pred DK Ružinov na Ružinovskej už v piatok, 4.12. 2020. Jarmok bude trvať do 20.12.2020.

Vianočný remeselný jarmok, nádvorie Starej radnice, každý víkend do 20. decembra

Na nádvorí Starej radnice sa každý víkend až do 20. decembra koná vianočný remeselný jarmok a postupne tam zapália aj štyri adventné sviečky. Maľovaný betlehem na vstupnom sklenom priečelí Múzea dejín mesta zas pripomenie zázrak Vianoc.

Zimný Tyršák, Tyršovo nábrežie, otvorené pon – pia 15.00 – 22.00 h, sob – ned 12.00 – 22.00 h do 23.12. 2020, vstup: bezplatný

Tyršák sa po krátkej prestávke opäť otvoril návštevníkom. Na mieste, ktoré sa v letnej sezóne spájalo s pieskom a drinkami, vládne tentoraz predvianočná atmosféra. Zimný Tyršák ponúka jedlo aj pitie - vrátane predvianočnej klasiky ako cigánska pečienka, lokše, varené víno, či punč. Vďaka spojeniu s Urban Marketom sa počas decembra na Tyršáku vystrieda niekoľko známych značiek, ktorých výrobky si budú môcť návštevníci zakúpiť priamo na mieste. Tyršák počas zimnej edície spolupracuje aj s ÚĽUVom, takže návštevníci tam nájdu aj tradičné ľudovo-umelecké výrobky. Kúpou ručne vyrobeného vianočného darčeka s príbehom tak podporia slovenskú tvorbu, našich umelcov, dizajnérov, výrobcov a remeselníkov.

Vianočná Tržnica, Stará tržnica, od stredy do soboty do 19.12.2020, otvorené str – pia 12.00-20.00 h, sobota 9.00 – 15.00 h, vstup voľný

Svoje produkty ponúka vo Vianočnej tržnici stovka lokálnych predajcov. Možno tam nakúpiť vianočné darčeky od výrobcov remeselných potravín, nezávislej módy, dizajnu, umeleckej tvorby či literatúry. Vianočná tržnica je súčasťou iniciatívy Doma nakupujem.

Vianočná tržnica (zdroj: FB Stará Tržnica)

Staromestské adventné korzovanie, 13 zastávok v centre mesta

Nakoľko tento rok vianočné trhy na Hlavnom námestí nebudú, 13 prevádzok sa spojilo a pripravilo vianočnú ponuku pre svojich návštevníkov. Napríklad kaviareň Franz Xaver Messerschmidt ponúka domáce ručne robené vianočné opekance s makom alebo orechami a hriaty ríbezlák, u Alchymistu si možno dať morčaciu cigánsku, vianočnú kapustnicu či Alchymistov zázračný punč. Na Medovej zastávke v Da Vinci Bistro&More na Klariskej pre návštevníkov pripravili staroslovanskú medovinu, varené ríbezľové a višňové vínko či zemiakové placky.

Mikuláš

Mikulášsky sprievod, Petržalka, 5.12.2020, so začiatkom o 15.15 h pri DK Lúky

Mestská časť Petržalka pripravuje v spolupráci s miestnymi kultúrnymi zariadeniami v prípade priaznivého počasia kočovný sprievod s Mikulášom cez Petržalku. Koč bude mať viaceré stanovištia – začne pri DK Lúky v nových priestoroch komunitnej záhrady, bude pokračovať na Námestie Republiky a skončí pred DK Zrkadlový háj, odkiaľ sa Petržalčanom prihovorí starosta Petržalky Ján Hrčka. Bude nasledovať spoločné rozsvietenie vianočného osvetlenia v uliciach Petržalky a vianočných stromčekov na všetkých vybraných miestach. Súčasťou podujatia budú Mikulášske remeselné trhy pred DK Zrkadlový háj (12.00 – 18.00 h) a Vianočné vinše – vystúpenie detí z detských folklórnych súborov v DK Zrkadlový háj o 16.00 h.

Mikuláš v knižnici, pobočky miestnej knižnice Petržalka, 7.12. 2020

Miestna knižnica Petržalka pripraví vo svojich pobočkách pre malých čitateľov sladké prekvapenie od Mikuláša. Deti, ktoré si pre Mikuláša pripravia malý pozdrav, budú v knižnici zapísané zdarma.

Mikuláš na hrade Červený Kameň, Častá, 5.12.2020, 9.30–15.30 h, vstupné: dospelí: 6,00 €, deti 3 - 6 rokov: 1,00 €, rodinné vstupné: 13,00 €

Kto sa chce stretnúť priamo s Mikulášom a jeho dvoma „parťákmi“ - anjelom a čertom, toho môžeme nasmerovať napríklad na hrad Červený Kameň, kde plánujú mulášske prehliadky aj so sladkou odmenou pre malých aj veľkých návštevníkov.

Iné akcie

Rorátne omše, Františkánsky kostol, každý utorok a štvrtok až do Vianoc, 6.00 h

Tradičné rorátne omše u Františkánov ponúkajúce priestor na stíšenie a zamyslenie sa pred nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami sa budú konať aj tento rok. K ich neopakovateľnej atmosfére znova prispeje hudobný súbor Františkánska schóla Bratislava pod vedením Sylvie Urdovej. Z dôvodu obmedzenej kapacity kostola na 120 miest na sedenie, sa tento rok konajú až dva krát do týždňa. Po rorátoch sa pre proti-pandemické opatrenia nebudú konať tradičné raňajky.

Adventný koncert, Františkánsky kostol, 13. decembra, 19.30 h, vstup voľný

Súbor Schola Minor zaspieva na koncerte aj Mariánske a Adventné stredoveké skladby z ich nového profilového CD s gregoriánskym chorálom.

Od prvej adventnej nedele až do nedele 20. decembra mesto v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) pripravili online Štúdio Klarisky - moderovaný program s hudobnými vystúpeniami a diskusiami so zaujímavými hosťami každú nedeľu a štvrtky. V čase online štúdia budú na Farskej ulici pred Klariskami mini vianočné trhy s ponukou výrobkov chránených dielní Vianočná ulička.

Prvú adventnú nedeľu sa začal aj vianočný program v mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava. Ide o svetelnú projekciu básne Advent od P. O. Hviezdoslava na budove divadla, hudobné pásma a diskusie s hercami, ktoré budú dostupné online alebo v obmedzenom počte podľa platných nariadení priamo v hľadisku.

Vo výkladoch Mestskej knižnice na Kapucínskej a tiež ako online živý prenos prebiehať čítanie slovenskej literatúry s vianočnou tematikou v podaní hereckých osobností.

Výstavy

Ako sa hrali naši. Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, od 12.12.2020

Interaktívna výstava návštevníkom pripomenie, aké darčeky možno súčasní rodičia, starí rodičia či prarodičia nachádzali pod vianočným stromčekom.

Od polovice decembra chystajú Františkáni v priestoroch Františkánskeho kostola výstavu betlehemov.

Silvester

Aj keď sa ešte nevie, aké budú platiť odporúčania a opatrenia počas silvestrovskej noci, magistrát sa rozhodol, že oslavy príchodu Nového roka v hlavnom meste budú tento rok bez ohňostroja. „Uskromniť sa a odrieknuť si niečo, sa v tomto roku stalo súčasťou našich životov. Sledovať preto tisíce eur, ktoré skončia vo vzduchu, nepovažujeme za správne aj vzhľadom na mestský rozpočet, ktorý sme museli výrazne zredukovať,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Vzhľadom na aktuálnu situácie a možné zmeny v platných nariadenia je potrebné sledovať aktuálny program organizovaný pod záštitou magistrátu na stránke https://bratislava.sk/sk/bratislavske-vianoce, kde sa nachádza aj kompletná mapa udalostí Bratislavských Vianoc.

Okolie Bratislavy

Múzeum Červený Kameň

Popoluška, Hrad Červený Kameň, Častá, 27. – 30.12.2020, Vianočné scénické prehliadky začínajú každých tridsať minút od 10.00 do 16.00 h, vstupné: dospelí: 7,00 €, mládež 6 – 18 rokov 3,50 €, deti 3 - 6 rokov 1,00 €, rodinné vstupné: 15,00 €

Múzeum Červený Kameň pozýva na špeciálne inscenované vianočné prehliadky. Stretnete sa s Popoluškou aj s jej dvomi sestrami a zistíte, že aj obyčajné dievča sa môže stať princeznou a pravú lásku nepremôže žiadna ľudská zloba ani závisť. Celý príbeh sa bude odohrávať vo vianočne vyzdobenom hradnom interiéri.