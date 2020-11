Mesto už osadilo tohtoročný vianočný stromček

Čoskoro by na stromčeku mali pribudnúť aj tradičné ozdoby.

24. nov 2020 o 14:17 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava osadilo na Hlavnom námestí tohtoročný vianočný stromček. Je ním 12-metrová a 17-ročná jedľa biela, ktorá je darom rodiny zo Starých Gruntov.

Čoskoro by na stromčeku mali pribudnúť aj tradičné ozdoby z ÚĽUV. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

Výber a výrub stromu, ktorý tentoraz pochádza z Karlovej Vsi, zabezpečili Mestské lesy v Bratislave. Mesto zároveň muselo spolu s mestskou políciou zabezpečiť, aby na ulici v okolí stromu nikto neparkoval, inak by nákladiak so stromčekom ani žeriav neprešli. "Zároveň sme mali schválený plán prepravy nadrozmerného nákladu. Keďže sme išli z Karlovej Vsi až do centra, taktiež nám asistovali štátni policajti z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky," približuje mesto pondelňajší (23. 11.) prevoz a osadenie vianočného stromčeka.

Svoj vianočný stromček osadilo v pondelok aj Staré Mesto, na Hviezdoslavovom námestí stojí desaťmetrový smrek pichľavý, dar z ružinovskej Trnávky. Mestská časť by ho mala zdobiť v piatok (27. 11.), následne v sobotu (28. 11.) by už mal svietiť. Hviezdoslavovo námestie by mal zároveň od piatka zdobiť aj tradičný adventný veniec, ktorý bude umiestnený na prekrytej 72-metrovej fontáne, ktorá sa tiahne stredom námestia. Prvá sviečka bude na ňom zapálená v nedeľu (29. 11.).

Aj najväčšia mestská časť Petržalka osadila vianočný stromček. Na Námestí Republiky, svojom centrálnom priestore, osadila približne desaťmetrovú borovicu čiernu, ktorú "darovali" obyvatelia Hrobákovej ulice. Rozsvietená bude spolu s vianočným osvetlením v uliciach mestskej časti 5. decembra.