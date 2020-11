Starosta Chren uvažuje o zriadení stáleho testovacieho miesta v Ružinove

Mestská časť by však musela časť nákladov hradiť z vlastného rozpočtu.

23. nov 2020 o 14:31 SITA

BRATISLAVA. Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren uvažuje o zriadení stáleho testovacieho miesta na ochorenie COVID-19 v mestskej časti. O svojom zámere informuje na sociálnej sieti.

"Evidujeme, že v Bratislave je stále veľký záujem o antigénové testy a štátne odberné miesta v nemocniciach svojou kapacitou úplne nestačia," uviedol Chren a dodal, že plusom takéhoto riešenia by bolo, že Ružinovčania by získali možnosť dať sa bezplatne otestovať.

"Viem si predstaviť, že by sme vedeli zariadiť aj registráciu na presný čas odberu, takže testovanie by bolo bez zbytočných radov," doplnil.

Starosta vyzval obyvateľov, aby seriózne vyjadrili svoj názor na zriadenie stáleho testovacieho miesta.

Starosta poznamenal, že v prípade vlastného odberového miesta by musel Ružinov časť nákladov hradiť z vlastného rozpočtu.

"Mínusom je, že aj keď by nám štát zrejme poskytol testy, všetky ostatné náklady, čiže priestory, dezinfekciu, vybavenie, odmeny odberným tímom, by sme zrejme museli hradiť my, takže by nás to do konca roka stálo pár desiatok tisíc eur," vysvetlil Chren, pričom predpokladaný výpadok v rozpočte prirovnal k jednému opravenému chodníku v Ružinove.