Grössling kreslia architekti z Florencie

Mesto ukázalo projekt obnovy ikonických kúpeľov

9. nov 2020 o 9:28 Jana Liptáková

BRATISLAVA. “Aj keď som Grössling zažila až v čase jeho úpadku, mal svoje čaro. Veľmi dúfam, že jeho genius loci sa podarí zachovať, prípadne posunúť ešte na vyššiu úroveň,” hovorí Zuzana Benková, ktorá patrí ku generácii Bratislavčanov, ktorí sa ešte Grösslingu kúpali.

Keď v osemdesiatych rokoch minulého storočia chodila na neďalekú strojnícku priemyslovku na Fajnorovom nábreží, v týchto legendárnych kúpeľoch jedno obdobie mávali telesnú výchovu.

Kúpele Grössling na rekonštrukciu čakajú od roku 1994, keď ich zatvorili pre zlý technický stav. Podľa najnovších plánov by sa v ikonických kúpeľoch mohlo dať znova kúpať o päť rokov, po 31 rokoch od ich uzatvorenia.

„Pevne verím, že Bratislavčania si v kúpeľoch znovu zaplávajú v roku 2025,“ povedal bratislavský primátor Matúš Vallo počas predstavovania víťazný projektu obnovy kúpeľov 4. novembra.

Vyhrali architekti z Florencie

Mesto kúpele obnoví podľa projektu víťaza architektonickej súťaže, architektonického štúdia OPPS Architettura z talianskej Florencie. Presadil sa v silnej konkurencii 77 návrhov zo 17 krajín z celého sveta keďže podľa poroty najlepšie reaguje na požiadavky mesta vytvoriť z ikonických kúpeľov miesto, kde sa ľudia budú môcť nielen okúpať, ale aj sa spoločensky vyžiť.

“Pre nás je to výsledok skoro dvojročnej práce. Pre obyvateľov je to bod nula, keď prvý krát vidia nejaký obrázok. Teraz nás čaká skoro rok a pol projektovania a získavania povolení a potom realizačná fáza,” povedal Vallo.

Mesto po tom, ako budovu získalo od súkromníka späť do svojho vlastníctva, pracuje na oživení kúpeľov a otvorení celého priestoru pre širokú verejnosť.

Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory, zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy, a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne.

Obnovia aj zasypaný bazén z roku 1895

Mestské kúpele Grössling v centre mesta sú jednou z ikonických stavieb Bratislavy a jednou z posledných nezrekonštruovaných národných kultúrnych pamiatok v jej centre.

Od svojho vzniku v 19. storočí boli okrem miesta pre očistu aj dôležitým spoločenským stretávacím bodom. Preto aj architektonická súťaž o ich oživenie, ktorú zorganizoval Metropolitný inštitút Bratislava bola jednou z najočakávanejších v hlavnom meste.

„Súťaž bola osobitná preto, že pracovala s veľmi delikátnym architektonickým dedičstvom. Nie často sa už v dnešnej Európe stáva, aby sa verejnou súťažou súťažilo také veľké zadanie, tak komplexné a historicky hodnotné. Tým sa otvorili dvere pre nápady od všetkých generácií architektov z rôznych krajín,“ povedala teoretička architektúry a členka poroty Henriety Moravčíková.

Záujem zapojiť sa do medzinárodnej architektonickej súťaže bol obrovský, v prvom kole prišlo 77 návrhov zo 17 krajín z celého sveta.

Od leta do vyhodnotenia súťaže na návrhoch pracovalo päť postupujúcich tímov: taliansky tím OPPS Architettura - Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti; slovenský tím Grau architects – MRCK Group; slovenský tím Tvar a Roar architekti – A-design; český tím mar.s architects; a maďarský tím Deichler Jakab Stúdió Bt.

Víťazný návrh talianskeho architektonického štúdia OPPS Architettura podľa Moravčíkovej ponecháva pôvodnú substanciu celého komplexu skoro nezmenenú, len veľmi jemne a krehko sa dotýka pôvodnej štruktúry.

„Návrh florentských architektov v sebe nesie mediteránnu hlbokú úctu k histórii. Tento vplyv vidieť aj na tom, akým spôsobom návrh pracuje s verejným priestorom pred kúpeľmi, kam vkladá verejné posedenie vo forme lavičky, čo jasne odkazuje na talianske mestá.“

Návrh riešenia exteriéru (zdroj: MIB)

Ako budú obnovené kúpele vyzerať

Najväčší rozkvet kúpele zažili v roku 1914, preto zadaním bolo prinavrátenie atmosféry tohto obdobia. V kúpeľoch sa počíta s tromi oddeliteľnými zónami: rekreačnou zónou so sedacími bazénmi, plavecký bazén a pokojná zóna v saunovej časti.

Mesto si dalo za cieľ, aby návrh vytvoril čo najmenej zásahov pri čo najväčšej možnej miere zachovania architektonickej hodnoty budovy. Zadania súťaže pritom počíta s tým, že energia, ktorá bude v kúpeľoch využívaná, bude v drvivej väčšine z obnoviteľných zdrojov.

„Pre nás najdôležitejším momentom víťazného návrhu bola obnova najstaršieho bazéna z roku 1895, ktorý bol zasypaný pri prestavbe kúpeľov v štyridsiatych rokoch minulého storočia,“ povedal Gábor Bindics z MIB, podľa ktorého tu vznikne centrálny priestor kúpeľov s rekreačným bazénom s masážnymi tryskami.

Pri oživovaní kúpeľov veľmi dôležitým momentom bolo aj ako sa architekti

Kúpele Grössling Bude sa tu nachádzať plavecký bazén, rekreačný bazén, vonkajší bazén a sedacie bazény;

vznikne tu knižnica a kaviareň, zo strany Medenej ulice bude mestský park;

kapacita kúpeľov bude 140 ľudí, kapacita sauny 70 ľudí;

náklady na obnovu kúpeľov sú naplánované na 14 miliónov eur;

obnova kúpeľov by mala byť dokončená v roku 2025.

vysporiadajú s výzvou ako sceliť jednotlivé časti objektu kúpeľov z rôznych časových období do jedného celku. Architekti z Florencie to vyriešili vložením nových hmôt presklených konštrukcií či skleníkov. Tie nielen umožňujú nepriamu komunikáciu medzi jednotlivými funkciami kúpeľov Grössling, ale aj ich uzatvárajú do jedného objektu, hovorí Bindics.

Víťazný návrh prinavráti pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie

Medenej a Kúpeľnej ulice. Obnoví sa plavecký bazén ako aj tri sedacie bazény. Pribudne parná sauna a fínska sauna. Návrh počíta aj s vytvorením samostatného miesta na masáže a kúpeľné služby, a vybudovaním vonkajšieho bazénu.

Pribudnú aj úplne nové funkcie. Do bývalej administratívnej časti sa presťahuje Mestská knižnica.

Presklením architekti vyriešili scelenie odlišných častí kúpeľov. (zdroj: MIB)

Návrh knižnice v kúpeľoch. (zdroj: MIB)

„Nie je to tak, že by sme obetovali kúpeľnú funkciu knižnici, ale práve naopak. Aj po pridaní oddychových zón a vonkajšieho bazéna nám stále ostávalo viac ako 2000 m2 voľného priestoru,“ vysvetlil Bindics prečo sa rozhodli do kúpeľov presťahovať Mestskú knižnicu.

Tá tu naviac bude mať viac ako dvojnásobnú plochu než má v súčasnosti na Laurinskej.

Mestská knižnica v Bratislave (zdroj: Mestská knižnica)

„Pre nás sú mestské kúpele oveľa bližšie knižnici a kultúre ako športu, aj keď tu plavecký bazén ostane plaveckým bazénom,“ hovorí Bindics.

Počíta sa taktiež so zachovaním dvoch historických kotlov firmy Brunner, z roku 1912, ktoré zostanú ako významná súčasť kúpeľov aj po ich obnovení. Zrekonštruujú aj kúpeľný komín. V období prestavby v roku 1914 bol s výškou 40 metrov považovaný za najvyšší objekt v centre mesta. S obnovou komína sa začína už v týchto mesiacoch, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu chátraniu.

Rovnako j budovu kúpeľov opravia tak, aby v čo najväčšej miere zachránili pamiatkovú hodnotu objektu, ešte než sa začne s celkovou rekonštrukciu.

Samotné rekonštrukčné práce by mali začať v roku 2022, ešte predtým by sa malo začať s revitalizáciou parku na Kúpeľnej ulici.

Návšteva kúpeľov nemá byť exkluzívna vec

Mesto odhaduje náklady na obnovu kúpeľov na približne 14 miliónov eur.

Primátor Vallo avizuje, že mesto založí akciovú spoločnosť, ktorá bude mať na starosti financovanie stavby. Mesto už má za sebou prvé rokovanie so štátnym Slovenským investičným holdingom, ktorý by mohol vstúpiť do spoločnosti a pomohol s financovaním na úrovni troch až piatich miliónov eur. Mesto ráta aj s komerčným úverom.

Aké bude vstupné do kúpeľov po ich dokončení mesto ešte nechcelo špecifikovať.

„Toto miesto má byť otvorené pre všetkých. To bude zohľadňovať aj výška vstupného. Nemá to byť žiadna exkluzívna vec,” povedal Vallo. O tom, či budú Bratislavčania zvýhodnení je otázka, o ktorej ešte budú diskutovať.

Príbeh kúpeľov

Kúpele Grossling (zdroj: Maccaba)

Kúpele Grössling, alebo „Pozsony fürdő“, či „Bad Pozsony“, otvorili v máji 1895. Projekt budovy navrhol v roku 1893 viedenský architekt Adalbert Swoboda, autor kúpeľov Zentralbad vo Viedni. Okrem hygienických potrieb ponúkali hosťom aj široké spektrum vodoliečebných služieb.

V roku 1914 pristavili nové krídlo od architekta a staviteľa Lajosa Gratzla, ktoré rozšírilo kúpele o tri nové bazény, parnú a teplovzdušnú komoru.

Najpompéznejšou novinkou bol veľký plavecký bazén s dĺžkou takmer 25 metrov a šírkou 9 metrov. Po vzniku Československa sa na fasáde budovy objavil centrálny nápis „Kúpeľný ústav“ a bazén začal zohrávať kľúčovú rolu pre rozvíjajúci sa bratislavský plavecký šport.

Vodoliečebný ústav (zdroj: MIB)

Posledné rozšírenie kúpeľov z rokov 1929 a 1930 od architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia prinieslo funkcionalistickú dostavbu so šatňami a novým vstupom z Vajanského nábrežia.