Od 18. decembra by sa mala obnoviť letecká linka do Hurghady

Od septembra je podmienkou vstupu do Egypta negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

6. nov 2020 o 15:07 SITA

BRATISLAVA. Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika sa bude lietať do egyptskej Hurghady. Pravidelné lety leteckej spoločnosti Air Cairo do Hurghady v Egypte sú plánované od 18. decembra 2020 do 26. marca 2021 s frekvenciou 1 x týždenne, každý piatok.

Informovala o tom Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava.

„Letenky na priame lety z Bratislavy do dovolenkového letoviska Hurghada v Egypte si môžu záujemcovia rezervovať priamo cez rezervačný formulár na webovej stránke www.aircairo.sk,“ informovala Monika Balogová v zastúpení dopravcu Air Cairo.

Cestujúci do gubernií Južný Sinaj, Červené more, Luxor a Asuán sú oslobodení od poplatkov za vydávanie turistických víz do 30. apríla 2021.

Aj pre dovolenkárov v Hurghade tak platí bezvízový vstup do krajiny, ak sa preukážu hotelovým voucherom.

Od septembra je podmienkou vstupu do Egypta pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov.

Test je možné absolvovať aj priamo na letisku po prílete do Hurghady (je potrebná fotokópia pasu) a následne zotrvať v karanténe v hoteli do doby obdržania negatívneho výsledku testu, ktorý by mal byť známy maximálne do 48 hodín.