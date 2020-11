Na regionálnych autobusových spojoch sa bude dať platiť aj bezkontaktne

Prímestské autobusy v Bratislavskom kraji budú naďalej premávať v prázdninovom režime.

6. nov 2020 o 15:03 TASR

BRATISLAVA. Na regionálnych autobusových spojoch, ktoré sú súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), budú môcť cestujúci platiť aj bezkontaktne.

Autobusový dopravca Slovak Lines spustil prvú fázu akceptácie bezkontaktných platieb v autobusoch siete Regio.

Informovala o tom hovorkyňa dopravcu Eva Vozárová.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Prvých 50 nízkopodlažných autobusov bolo vybavených systémom PayPass, ktorý umožňuje bezkontaktnú platbu kartou či mobilom," spresnila Vozárová s tým, že vďaka tomu bude vodič autobusu menej pracovať s hotovosťou, čo urýchli vybavovanie cestujúcich a skráti tak čas strávený na zastávkach i nastupovania do autobusu.

"Možnosť platiť bezkontaktne kartou či mobilom je dnes bežným štandardom, ktorý dokáže regionálnu dopravu nielen zrýchliť, ale ju spraviť aj bezpečnejšou. Technológiu bezkontaktných platieb postupne zavedieme do všetkých našich autobusov," povedal generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a zníženou mobilitou cestujúcich jazdia linky Slovak lines v prázdninovom režime od 30. októbra.

Deň predtým zmenila režim do prázdninového módu aj bratislavská mestská hromadná doprava (MHD), Dopravný podnik Bratislava avizoval, že to bude platiť až do odvolania.