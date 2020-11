Bratislava spustila prvú jesennú výsadbu projektu Desaťtisíc stromov

Bratislava chce do roku 2022 vysadiť desaťtisíc stromov a kríkov.

5. nov 2020 o 14:07 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava spustilo v rámci projektu Desaťtisíc stromov prvú jesennú výsadbu.

Vo štvrtok zasadili prvý vzrastlý strom na Kadnárovej. Ide o gledíčiu trojtŕňovú vážiacu okolo 150 kilogramov.

V bratislavskej Rači vysadí mesto ešte ďalších približne 130 stromov, a to na Račianskej, Kadnárovej, Cyprichovej, Strelkovej, Hubeného i v ďalších lokalitách. Oznámil to primátor Bratislavy Matúš Vallo.

"Vo štvrtok začína to najdôležitejšie jesenné sadenie. Vysádzame na jeseň, pretože podmienky sú pre stromy vhodnejšie, je viac vlahy a je väčšia šanca, že sa uchytia. Sadíme vysoké stromy i sadenice. Jedna hodnota vysádzaného stromu je 700 eur. Nie je to len cena za strom, ale zahŕňa to aj trojročnú starostlivosť," priblížil bratislavský primátor.

Od spustenia iniciatívy 10-tisíc stromov sa podľa jeho slov pridalo do projektu už mnoho ľudí, firiem či ambasády

Bratislava chce do roku 2022 vysadiť 10.000 stromov a kríkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa spustila samospráva iniciatívu, kde hľadá partnerov z firiem, inštitúcií, organizácií a komunít.

Rovnako do nej pozýva Bratislavčanov. Verejnosť môže iniciatívu podporiť darom na výsadbu dreviny alebo sa môže zapojiť priamo do sadenia.