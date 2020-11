Vo Vrakuni začali s výstavbou chýbajúceho úseku cyklotrasy pri Malom Dunaji

Nový úsek spojí kruhový objazd s cyklotrasou na Ihličnatej ulici.

5. nov 2020 o 14:36 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. V bratislavskej Vrakuni začali s výstavbou posledného chýbajúceho úseku cyklotrasy popri Malom Dunaji.

"Ak sadnete vo Vrakuni na bicykel a vyrazíte smerom na východ, pokračovať môžete do Ivanky pri Dunaji, cez Vajnory a Svätý Jur až do Rače," informuje na svojej webovej stránke Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Novobudovaný úsek spojí kruhový objazd s cyklotrasou na Ihličnatej ulici vo Vrakuni. Po dokončení sa napojí na cyklotrasu Jurava.

"V prvej etape, ktorej výstavba sa práve začala, bude sprejazdnený úsek od kruhového objazdu po ulicu Amarelková," uviedol BSK. Predbežný termín ukončenia prvej etapy cyklotrasy je v polovici decembra. V druhej etape, na budúci rok, bude cyklotrasa pokračovať prepojením na existujúcu cyklotrasu na Ihličnatej ulici. Úsek od Ihličnatej po letisko bol dokončený v minulom roku z projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorého partnerom je aj BSK. Úsek od kruhového objazdu po Ihličnatú ulicu realizuje hlavné mesto prostredníctvom svojej organizácie Generálny investor Bratislavy.

„Je to výborná správa pre obyvateľov Vrakune, pretože okrem toho, že budú mať bezpečnú trasu domov, súčasťou cyklotrasy bude aj osadenie verejného osvetlenia, ktoré nám na Ráztočnej dlho chýbalo," poznamenal starosta Vrakune Martin Kuruc. „Okrem cyklochodníka popri Malom Dunaji sa z mestskej časti dostanú ľudia na bicykli skoro na všetky smery – k Dunaju, Eurovea, do Podunajských Biskupíc a najnovšie až do Rače,“ dodal starosta.