Na viacerých vjazdoch do Bratislavy sa vytvárajú kolóny

Zelená vlna upozorňuje aj na odstavenú dodávku na 22. kilometri diaľnice D1 za Sencom.

23. okt 2020 o 8:43 TASR

BRATISLAVA. Na viacerých miestach v Bratislave, ale aj pri ceste do hlavného mesta treba v piatok ráno počítať so zdržaniami. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehodu odstraňujú na Bajkalskej ulici pred križovatkou s Prešovskou ulicou, vodiči sa môžu nárazovo zdržať.

Do 25 minút si vodiči postoja na Hradskej ulici v smere z Vrakune do centra mesta, 20 minút na ulici Svornosti a Popradskej ulici smerom do centra a 15 minút na diaľnici D1 pred Prístavným mostom v smere zo Zlatých pieskov, ale aj na Račianskej ulici.

Menej plynulá na mnohých miestach je aj premávka smerom do hlavného mesta.

Na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere od Senca sa vodiči zdržia 20 minút, približne rovnaký čas strávia v kolóne aj v Ivanke pri Dunaji smerom od Bernolákova do Bratislavy.

Zhruba 15-minútové zdržanie hlásia na diaľnici D2 za Stupavou do Bratislavy a v Dunajskej Lužnej smerom do Rovinky a Bratislavy. Približne desať minút si vodiči postoja na starej Seneckej ceste a pri ceste z Čiernej Vody a Vajnôr do Bratislavy.

Zelená vlna upozorňuje aj na odstavenú dodávku na 22. kilometri diaľnice D1 za Sencom smerom do Bratislavy, ktorá blokuje pravý jazdný pruh.