Rusovskému parku navrátia jeho historickú podobu

Desaťročia bez údržby zanechali na parku stopy

20. okt 2020 o 18:00 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Aj keď park pri kaštieli v Rusovciach parí medzi najzachovalejšie pamiatky záhradného umenia na Slovensku, donedávna to tak nevyzeralo. Od konca druhej svetovej vojny bol park bez systematickej údržby, čo sa odrazilo na jeho stave. Dnes tomuto krásnemu prírodnému priestoru svitá na lepšie časy. Takmer rok trvajúce arboristické práce pripravili „pôdu“ pre rekonštrukciu parku. Ten sa vráti do podoby z čias Lónayovcov posledných majiteľov kaštieľa, ktorým patril od roku 1906 do 1945.

„Cieľom je vrátiť tomuto priestoru prírodno-krajinársky charakter. Ponechať základný koncept – striedanie zatienených plôch so stromami s rozvoľnenými zatrávnenými, pričom pribudnú trvalkové záhony v zatienených častiach na oživenie priestoru a aj veľa okrasných cibuľovín. Obnovíme terasovú, nesprávne nazývanú japonskú záhradu, vodnú vežu a podobne,“ priblížila plány autorka projektu krajinná architektka Tamara Reháčková. Spolu s Tomášom Harmadym zo spoločnosti A.I.I. Technické služby, ktorá v parku urobila arboristické práce, sprevádzli po parku návštevníkov počas nedávneho Víkendu otvorených parkov a záhrad.

Jedna z mála zachovaných fotografií parku pri kaštieli v Rusovciach. (zdroj: Archív Tamary Reháčkovej)

Ani konár nazmar

Počas arboristických zásahov sa snažili o čo najmenej drastických zásahov. Napriek tomu bolo vzhľadom na zanedbanú starostlivosť treba vyrúbať 480 stromov, ktoré už predstavovali bezpečnostné riziko pre návštevníkov. Ďalšiu tisícku stromov, teda takmer 80 percent všetkých stromov v parku, arboristi orezali v súlade s trendom prírode blízkeho ošetrenia stromov.

„S arboristami sme sa na začiatku dohodli, že o výrube stromov, ktoré majú nad 200 centimetrov v obvode, sa bude uvažovať len v prípade ťažkého poškodenia a že sa budú hľadať iné riešenia. Naozaj sa tu zvažoval takmer každý konár,“ tvrdí Reháčková.

Niektoré stromy napadnuté drevokaznými hubami alebo z dôvodu stability museli orezať výraznejšie, ďalším len presvetlili koruny.

V zlom zdravotnom stave sú hlavne platany, z ktorých okolo roku 1900 vysadili v parku alej a ďalšie rastú pri Rusovskom ramene. Sú totiž náchylné na drevokazné huby.

„Snažili sme sa ich zachovať, ale možno príde obdobie, keď budú musieť byť odstránené a nahradené novými, aby alej ostala zachovaná,“ pripustila Reháčková.

Aby orezy nemuseli byť tak drastické a zároveň aby sa počas víchric nelámali konáre, inštalovali na stromoch dynamické a statické väzby. Pri dynamických väzbách sú jednotlivé konáre stiahnuté nylonovými lanami a ich pružnosť ostáva zachovaná, zatiaľ čo statické väzby oceľovými lanami majú strom spevniť. Spolu bolo v parku nainštalovaných približne 110 dynamických a približne 10 statických väzieb, vysvetlil T. Harmady.

Dynamická väzba v korunách platanov. (zdroj: Jana Liptáková)

Veľkým problémom stromov v parku bolo aj imelo. Je to poloparazit, ktorý stromu na ktorom rastie, odoberá živiny a tým ho devastuje.

Kríky krušpánu zas zožrali húsenice vijačky krušpánovej. Tento motýľ môže mať za jednu sezónu až štyri generácie.

Mŕtve kríky krušpánu (zdroj: Jana Liptáková)

Výrubu sa vyhli stromy, ktoré slúžia ako hmyzí hotel pre chránené druhy ako sú fúzače čo roháče, alebo v ich dutinách žijú netopiere. V parku tak ostalo aj niekoľko takzvaných žijúcich torz stromov, ktoré teraz pôsobia ako dominanty v danom priestore.

Torzo žijúceho stromu funguje ako hmyzí hotel. (zdroj: Jana Liptáková)

Výraznejšiu zmenu vzhľadu parku než spôsobil orez a výrub chorých stromov Reháčková očakáva od iného zásahu. „Všetka žihľava a iná burina ako aj náletové dreviny pôjdu preč a vznikne tu naozaj otvorený priestor.“

Staronová podoba parku

Pôvodná podoba tzv japonskej záhrady (zdroj: Archív Tamary Reháčkovej)

Niekdajšia pýcha Rusovského parku, nesprávne označovaná ako japonská záhrada, bude po obnove slúžiť ako hlavný vstup do parku.

Tzv. japonská záhrada dnes (zdroj: Jana Liptáková)

Kedysi to bol dvojúrovňový štvorec s fontánou v strede, na ktorý nadväzoval obdĺžnikovitý priestor ukončený polkruhovou pergolou. Nebude však obnovený v pôvodnom pôdoryse, keďže v jednom z jeho rohov bola vybudovaná trafostanica.

Vizualizácia obnovy tzv. japonskej záhrady. (zdroj: I. Stankoci)

„Pergoly vystaviame tak, aby pohľad na trafostanicu zakryli . Obnovia sa tiež terasové stupne pričom sa v maximálnej možnej miere využije autentický materiál, ktorý sa tu nachádza. Bude tu nainštalovaná aj replika fontány, keďže jej podobu poznáme zo zachovaných fotografií,“ povedala T. Reháčková.

Vizualizácia obnovy tzv. japonskej záhrady. (zdroj: I. Stankoci)

Napriek tomu že park chcú navrátiť do pomerne nedávnej podoby, výkresov či návrhov sa zachovalo len málo a z množstva historických fotografií kaštieľa len niekoľko málo ukazuje ako park a priľahlé záhrady vyzerali.

Ako ďalší vstup do parku bude slúžiť obnovený čeľadník, v ktorom budú aj sobášna sieň, múzeum, komunitné centrum a reštaurácia.

Obnova čaká aj terasy pri južnom krídle kaštieľa.

Pôvodné terasy pri južnom krídle kaštieľa (zdroj: Archív Tamary Reháčkovej )

Zrekonštruovaná vodná veža bude slúžiť ako rozhľadňa. V parku tiež obnovia dva altánky, kruhovú lavicu so stolom a pribudne aj prírodné detské ihrisko, nový mobiliár vrátane nových lavičiek a osvetlenia a chodník popri Rusovskom kanáli.

„Tento park ako jeden z mála má vodu, ale návštevník sa nemá ako k nej dostať. Takže tu vybudujeme chodník popri kanáli od jedného mostíka k druhému. Tak bude mať návštevník priamy kontakt z vodnou hladinou,“ povedala T. Reháčková.

Popri Rusovskom kanáli povedie chodník. (zdroj: Jana Liptáková)

Spolu v parku vysadia 114 stromov, 755 kríkov, 17 029 kusov trvaliek a 341 805 kusov okrasných cibuľovín. Ako inšpiráciu pri výbere jednotlivých druhov odborníčke poslúžil originálny katalóg záhradníctva Stephaneum, ktoré v minulosti patrilo ku kaštieľu.

Obnova kaštieľa a priľahlého areálu

Kaštieľ bude po rekonštrukcii slúžiť na reprezentatívne účely na najvyššej úrovni. Od verejne prístupného čeľadníka a parku by mal byť oddelený skleneným plotom podobne ako prezidentský palác.

Podľa pôvodných plánov sa mal kaštieľ aj s parkom v obnovenej podobe verejnosti predstaviť v lete 2023. Voľby a výmena vlády ako aj pandémia koronavírusu celý proces obnovy spomalila. Momentálne beží verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa. Náklady na rekonštrukciu sú vyčíslené na vyše 71 miliónov eur bez DPH.