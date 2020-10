Bratislavský kraj zakladá novú cestársku spoločnosť, fungovať má na prelome rokov

Založenie odsúhlasili v piatok krajskí poslanci.

16. okt 2020 o 13:01 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zakladá novú cestársku spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BSK), ktorej bude 100-percentným vlastníkom.

Fungovať začne na prelome tohto a budúceho roka a na starosti bude mať správu, údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, mostov a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu v kraji.

Prejdú do novej spoločnosti

Jej založenie odsúhlasili v piatok krajskí poslanci na rokovaní Zastupiteľstva BSK.

"Zakladáme novú firmu, starú budeme zatvárať. Dnešným dňom sme urobili prvý krok k tomu, aby cestárske práce v Bratislavskom kraji boli úplne transparentné, čo najefektívnejšie a najlacnejšie. Záleží mi na tom, aby spoločnosť fungovala dobre," uviedol pre TASR predseda BSK Juraj Droba.

Verí, že nová akciová spoločnosť bude zároveň konkurencieschopná a dokáže sa presadiť na voľnom trhu, aj mimo Bratislavského kraja.

Krokov, ktoré budú nasledovať, je podľa neho viacero. Týka sa to napríklad aj otázky ľudských zdrojov, keď sa budú ukončovať pracovné zmluvy so starou spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava (RCB) a zamestnanci budú prechádzať do novej spoločnosti.

Pokračujú rokovania

Pokračujú tiež potrebné rokovania, napríklad s veriteľmi v súvislosti s činnosťou RCB

"Najväčšia výzva je zabezpečiť hladký priebeh zimnej údržby. V tejto oblasti podnikáme kroky, aby bola bezproblémová. A hneď od budúceho roka začíname s verejnými obstarávaniami, rekonštrukciami a stavbami ciest podľa plánu, ktorý si schválime takisto na zastupiteľstve," priblížil Droba.

Napriek tomu, že zastupiteľstvo nakoniec schválilo založenie novej spoločnosti, zakladateľskej listiny či peňažný vklad do spoločnosti, odznelo z radov poslancov zopár hlasov, ktorí s takýmto riešením a postupom nesúhlasia.

Tvrdia, že sa nič nemení a nová spoločnosť má rovnaké stanovy.

"Rušíme jedno a zakladáme druhé, ale to isté. Nedáva mi to zmysel," povedal poslanec Dušan Pekár. Vedenie kraja ubezpečuje, že tentoraz sú pravidlá nastavené lepšie a aj spoločnosť bude lepšie fungovať.

Úrad nesúhlasí s tým, že stanovy sú rovnaké, argumentujúc tým, že v tomto prípade je jediným akcionárom kraj a pravidlá i vzťahy pre fungovanie sú nastavené lepšie.

Poslanec Michal Drotován poznamenal, že by kraj mohol rokovať s Trnavským samosprávnym krajom, keďže sú "niektoré cesty prepletené", priestor na spoluprácu vidí napríklad v investičných projektoch. Droba prisľúbil, že kde bude synergia možná, bude sa spolupracovať.

Analýza efektívneho hospodárstva

Kraj v tejto súvislosti vychádza z vypracovanej analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva.

Jej predmetom bolo zhodnotenie aktuálnej situácie v spoločnosti RCB, súčasného modelu fungovania vrátane jeho dosahu na súčasný finančný stav.

Jednoznačným konštatovaním alebo odporúčaním analýzy bolo ukončiť činnosť starej spoločnosti a založiť novú spoločnosť s cieľom správy a údržby ciest.

Kraj najprv dostal spoločnosť pod kompletnú manažérsku a vlastnícku kontrolu, keď podiel minoritného akcionára, ktorý mal 32 percent, odkúpil, čím sa stal jej 100-percentným vlastníkom.

Následne pristúpil k ďalšiemu kroku, okrem iného k vysporiadaniu oprávnených záväzkov BSK voči RCB z minulosti, pričom ide o viac ako 2,3 milióna eur.