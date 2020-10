Medusa dočasne zatvára dva známe bratislavské podniky

Spoločnosť sa rozhodla väčšine zamestnancov, ktorých sa to týka, ponúknuť pozície v korporátnych kantínach.

5. okt 2020 o 15:53 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Medusa dočasne zatvára pre pandemické opatrenia dva známe bratislavské podniky - La Pala a Ventúrska Klubovňa v Starom Meste.

Spoločnosť sa rozhodla väčšine zamestnancov, ktorých sa to týka, ponúknuť pozície v jej korporátnych kantínach. Informoval o tom prostredníctvom sociálnych sietí CEO Medusa Peter Štecko.

"Niektoré rozhodnutia sa nerobia ľahko, ale situácia je vážna a treba konať. Preto sme sa aj na základe aktuálnych opatrení vlády a vývoja v spojitosti s ochorením COVID-19 rozhodli dočasne zatvoriť naše prevádzky La Pala a Ventúrska Klubovňa v Starom Meste," ozrejmil Štecko.



Známe nočné koncepty Barrock a Trafo má Medusa zatvorené už vyše mesiaca.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Spolu s biznis centrami utrpelo bratislavské Staré Mesto počas koronavírusu asi najviac, od rapídneho poklesu turizmu až po zníženú návštevnosť Bratislavčanov. Zatiaľ zatvárame iba niektoré prevádzky v centre. Podľa vývoja uvidíme, ako budeme postupovať ďalej. V najťažšej situácii, ktorá gastro segment na Slovensku postihla, je podľa nás nutné udržať zdravie celej firmy, a aj keď nie sú takéto opatrenia príjemné, je nevyhnutné ich prijať. Vzhľadom k veľkosti našej spoločnosti sa chceme o zamestnancov z dočasne zatvorených prevádzok postarať," pokračoval Štecko.



Všetky prevádzky Medusy, ktorých je viac ako 40, boli do začiatku pandémie ziskové.

"Medusa má pripravené dostatočné finančné rezervy, ale tie sa nedajú používať na dlhodobé vykrývanie strát spôsobených koronavírusom. V dnešnej dobe a pri nejasnom prijímaní opatrení zo strany vlády je to o to náročnejšie. Aj keď sme zdravá a silná spoločnosť, nie je možné robiť plány ani týždeň dopredu, nakoľko o pár dní môže byť všetko úplne inak. Všetky naše prevádzky boli do začiatku pandémie ziskové. Ak si chceme udržať tento trend, musia byť takéto kroky jednoducho súčasťou podnikania. Mám obavy, že nebudeme poslední, kto sa rozhodol prijať nepríjemné ekonomické opatrenia a prajem všetkým kolegom v našej brandži, čo najrýchlejšie zotavenie. Naďalej platí, že veríme v skoré uzdravenie celého trhu a v tomto momente neplánujeme rušiť pripravované koncepty," uzavrel Štecko.