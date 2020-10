Zažiari lekáreň u Salvatora vo svojej pôvodnej kráse?

Mesto rokuje s vlastníkom pôvodného historického mobiliáru

16. okt 2020 o 12:00 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Ak sa povie lekáreň u Salvatora, každý Bratislavčan i návštevník hlavného mesta vie, o čo ide. Je totiž jednou z najvyhľadávanejších pamiatok v centre mesta.

Historická lekáreň u Salvatora v Starom Meste slúžila svojmu účelu takmer sto rokov. Ľudia do nej chodili po lieky, ale aj obdivovať jej vzácny historický mobiliár cez monarchiu, prvú republiku, slovenský štát aj v socializme.

Niť jej fungovania prestrihli až búrlivé privatizačné roky. V roku 1995 lekáreň zavreli a sprivatizovali a jej barokový mobiliár putoval z jedných súkromných rúk do druhých.

Po tom, ako mesto v máji tohto roku získalo ikonickú budovu do svojho výlučného vlastníctva, črtá sa nádej na obnovu lekárne do jej pôvodnej podoby. Zatiaľ mesto sprístupnilo v priestoroch lekárne výstavu Lekáreň u Salvatora. Je otvorená denne okrem pondelkov od 10 do 18 hodiny a vstup je voľný.

S cieľom čo najvernejšie zachovať genius loci tohto priestoru už mesto rokuje so súčasným majiteľom mobiliáru Erikom Kovácsom o jeho možnom návrate do Bratislavy. Ten pre svoju súkromnú zbierku historických artefaktov spojených s lekárnictvom vrátane vzácneho mobiliáru dal v Novom Meste nad Váhom postaviť samostatnú budovu.

"Premiestnením mobiliáru do priestorov na Panskej ulici v Bratislave sa črtá jedinečná možnosť zvýšiť dostupnosť a atraktivitu muzeálnej zbierky a súčasne tak sprostredkovať ucelený zážitok pre širší okruh návštevníkov vrátane zahraničných turistov," hovorí Kovács.

Rokovania sú zatiaľ v počiatočnom štádiu a podľa bratislavského magistrátu prípadná dohoda bude závisieť od ponúkaných možností.

"Pravdepodobne súčasná vlna medializácie však prilákala aj ďalšieho záujemcu o kúpu mobiliáru," hovorí Kovács bez toho, aby ho špecifikoval.

Unikátny mobiliár

Lekáreň u Salvatora sa od iných historických lekární odlišuje nielen vzácnym barokovým nábytkom, ale najmä príbehom.

Budovu s nájomnými bytmi a lekárňou na prízemí dal postaviť bohatý podnikateľ a milovník umenia Rudolf Adler.

Oficína, teda hlavná miestnosť lekárne, bola naprojektovaná presne na mieru tristoročnému historickému nábytku.

"Bola to pocta tomuto mobiliáru," hovorí Ivo Štassel, historik umenia a riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Samotný mobiliár z roku 1727 pochádza z lekárne, ktorú jezuiti zriadili na Kapitulskej ulici. Niektoré jeho časti sú však ešte staršie, z roku 1658. Pravdepodobne pochádzajú z lekárne, ktorú dal zriadiť arcibiskup Juraj Lippay.

Po zrušení jezuitského rádu lekáreň presťahovali do Csákyho paláca na Panskej ulici. Až potom skončila na prízemí susedného domu, ktorý dnes ľudia nenazvú inak ako Dom u Salvatora.

Štassel upozorňuje, že v minulosti bolo bežné, že cirkevné rády, ktoré sa venovali liečiteľstvu a ošetrovaniu, si zriaďovali svoje lekárne.

Do dnešných dní ju majú, aj keď neprístupnú pre verejnosť, napríklad alžbetínky či milosrdní bratia. Lekáreň sv. Ladislava na Špitálskej ulici s historickým mobiliárom z roku 1830 je dodnes funkčná.

A krásna baroková lekáreň U červeného raka na Michalskej ulici slúži ako múzeum.

"Oproti mobiliáru týchto lekární, aj keď sú cenné, je ten z lekárne u Salvatora vyššieho štandardu. Je bohato intarzovaný, s poličkami na tekuté a sypké ingrediencie a so zásuvkami s krásne tušom namaľovanými nápismi. Jeho súčasťou boli čalúnené lavičky po stranách lekárne," vysvetľuje Štassel.

Podnikateľ Adler vybavenie lekárne obohatil o vtedy najmodernejšie doplnky - svietidlá, váhy, plynový luster a pokladnicu, ale tak, aby ladili a dali vyniknúť barokovému zariadeniu.

O maliarsku výzdobu stropu, bohato zdobeného štukou, sa postarala jeho dcéra, amatérska maliarka Anna spolu s profesionálnym maliarom Móricom Stankovitsom.

Výskum ukázal, že maľby na strope majú takisto lekárenský motív. Zobrazujú štyri dcéry boha lekárstva Asklépia, z ktorých každá má nejaký vzťah k lekárnictvu. Hygieia je bohyňou zdravia a čistoty, Panakeia je bohyňou všeobecného zdravia, Akesó bohyňou hojenia rán a liečenia chorôb a Iasó bohyňou zotavovania sa z choroby.

"Aj z tohto vidieť, ako veľmi záležalo Adlerovi na celom projekte lekárne. Hoci sám nebol lekárnik. Dnes by sa dalo povedať, že bol sponzorom umenia," hovorí Štassel.

Okrem stropu sa v lekárni zachovala aj pôvodná keramická dlažba, ozdobné kovania a leptané sklá vo dverách a výkladoch. Reliéfne plastiky Asklépia a Hygieie, ktoré sa nachádzali na fasáde, sú uložené v depozite Mestského múzea.

V lekárni panovala špecifická atmosféra

Štassel do lekárne chodieval, keďže ju mal po ceste do práce a z nej.

"Oproti iným lekárňam tam bola taká dôstojná atmosféra. Keďže lekáreň bola obložená drevom a osvetlená mosadzným lustrom so sviečkovými žiarovkami, vládlo tam prítmie a aj akustika tam bola tlmená.

Bolo to veľmi príjemné prostredie, ktoré úplne dýchalo historizmom," spomína Štassel.

Podľa neho hnedá farba dreva vyvolávala v ľuďoch pocit dôvery a spokojnosti, na rozdiel od dnešných lekární s prevažne bielym a skleneným nábytkom vysvietených studeným modrastým svetlom žiariviek.

Tento dojem potvrdil aj jeden z návštevníkov výstavy, ktorú mesto otvorilo v lekárni v polovici septembra. Na tabuli pre spomienky na lekáreň napísal, že do nej chodieval nielen nakupovať lieky. Chodil si tam aj len tak posedieť a vychutnávať úžasnú zmes vône dreva a lekárenských ingrediencií.

Okrem priemyselne vyrábaných liekov, magistri v lekárni lieky aj samy pripravovali.

Buď v podzemnom laboratóriu, alebo na pracovnom mosadznom pulte s mosadznými lampami a váhami z roku 1904. Ten sa nachádzal za historickým pultom stojacim na sochách levov.

"Namiešali ho rovno pred vašimi očami. Človek tak mal pocit, že je priamo pri jeho tvorbe," spomína Štassel.

Aj samotná päťposchodová budova postavená vo veľmi zdobnom eklektickom štýle je pozoruhodná.

"Z architektonického hľadiska bola vo svojej ére nadštandardom, a to vďaka soche Krista Spasiteľa na jej fasáde od sochára Alojza Rigeleho. Aj keď ho vytvoril ešte vo veľmi mladom veku, je to jedno z jeho špičkových diel, ktoré dodnes fascinuje ľudí výrazom a stvárnením," hovorí Štassel.

Lekáreň zdobili aj drevené točité schody, ktoré viedli do lekárnikovho bytu na poschodí. "To mu umožňovalo rýchlo zbehnúť dolu a obslúžiť aj nočného zákazníka," vysvetľuje Štassel.

História sa čiastočne opakuje

Mobiliár je od roku 2010 vo vlastníctve Erika Kovácsa z Nového Mesta nad Váhom. Jeho profesijný život je spojený s farmáciou a o dejiny farmácie sa zaujímal už od vysokoškolských štúdií.

Lekáreň u Salvatora bolo jedno z prvých miest, ktoré ako študent prvého ročníka farmácie v Bratislave navštívil a genius loci toho miesta v ňom zanechal nezmazateľný dojem.

"Kúpa mobiliára bola prirodzeným vyústením mojej snahy o zmapovanie a zachovanie histórie slovenského lekárnictva," hovorí Kovács a dodáva, že sa mu v poslednej chvíli podarilo zachrániť schátranú národnú kultúrnu pamiatku pred jej zničením či definitívnou stratou v zahraničí.

Mobiliár dal zreštaurovať a podobne ako Adler preň nechal vybudovať miestnosť na mieru. Nachádza sa v budove súkromného múzea lekárnictva, v ktorej Kovács vystavuje výber zo svojej zbierky.

"Túto historickú lekáreň, ktorá nemá obdobu ani v okolitých krajinách, som sa rozhodol sprístupniť aj laickej verejnosti a sprostredkovať tak jej pútavý príbeh prostredníctvom odborného výkladu počas osobnej prehliadky," hovorí E. Kovács.

Čo ďalej

Štassel by bol najradšej, keby v Dome u Salvatora znova fungovala lekáreň, aj keď zrejme nepôjde o štandardnú lekáreň, keďže to bude turisticky veľmi exponované miesto.

"Treba rátať s tým, že sem budú chodiť davy turistov, ktorí si budú lekáreň fotiť. Takže budúci prenajímateľ bude musieť súhlasiť s určitými obmedzeniami," hovorí Štassel.

Po skončení výstavy, ktorá v jej priestoroch v súčasnosti prebieha, by mala nasledovať najprv rekonštrukcia fasády a neskôr aj obnova celej budovy.

"Naším hlavným zámerom je, aby bola otvorená a prístupná pre Bratislavčanky a Bratislavčanov a ďalších návštevníkov mesta. To, či bude v objekte opäť lekáreň, alebo výstavný priestor, závisí od rokovaní," hovorí hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová.