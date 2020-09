Bratislava spúšťa opravu časti Karloveskej ulice

Práce by mali trvať do 20. októbra.

30. sep 2020 o 13:15

BRATISLAVA. Mesto Bratislava spúšťa v stredu po rannej dopravnej špičke opravu časti Karloveskej ulice, a to v smere Dúbravka od Jurigovho námestia po Kuklovskú v ľavom jazdnom pruhu.

Rovnako aj v smere do centra bude od Kuklovskej po Levársku opravovať pravý jazdný pruh. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Práce by mali trvať do 20. októbra.

Na Karloveskej ulici momentálne vznikajú pre práce na rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály ráno a popoludní kolóny. Magistrát chce preto opravu ulice realizovať postupne po 200-metrových úsekoch, ktoré bude posúvať spolu s dočasným dopravným značením.

Článok pokračuje pod video reklamou

"K dispozícii tak budú, s výnimkou krátkeho úseku, naďalej dva pruhy," deklaruje mesto.

Do opravy časti Karloveskej sa rozhodlo pustiť, lebo chce zabezpečiť ešte pred zimou obnovu povrchov vozovky pri zrekonštruovanej električkovej trati. Električková doprava má byť spustená od 26. októbra v celom úseku od tunela až do Dúbravky.