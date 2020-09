Novým náčelníkom mestskej polície bude od nového roka Miroslav Antal

Políciu do konca roka povedie Tibor Lehocký.

24. sep 2020 o 12:57 TASR

BRATISLAVA. Novým náčelníkom bratislavskej mestskej polície bude od 1. januára 2021 Miroslav Antal. Do funkcie ho vo štvrtok vymenoval bratislavský mestský parlament.

Mestskú políciu do konca roka povedie Tibor Lehocký, ktorý je od 1. augusta dočasne poverený riadením polície.

Antal uspel vo výberovom konaní, do ktorého sa prihlásilo šesť uchádzačov. Je miestnym poslancom bratislavskej Devínskej Novej Vsi, členom mestskej komisie pre ochranu verejného poriadku a v Devínskej Novej Vsi predsedom komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky.

Od roku 2005 pracuje na Prezídiu Policajného zboru, a to najprv v odbore poriadkovej polície, oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície, a v súčasnosti pôsobí v úrade súkromných bezpečnostných služieb.

V minulosti pracoval aj na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave III vo funkcii vyšetrovateľa a na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave IV vo funkcii inšpektora.

V rámci svojho vzdelania má uvedenú aj Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Na akadémii v súčasnosti vykonáva externe prednáškovú činnosť a venuje sa témam obecných a mestských polícií i súkromnej bezpečnosti.

Mestskí poslanci požiadali Antala, aby najneskôr do konca marca 2021 predložil do bratislavského mestského parlamentu plán reforiem v mestskej polícii. "Chceme, aby bol takýto strategický dokument spísaný a aby sme vedeli kontrolovať výsledky," zdôvodnil poslanec Igor Polakovič.

Mestský poslanec a starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka apeloval na nového náčelníka mestskej polície i primátora Bratislavy, aby sa výraznejšie zasadili pri pomoci aplikácie parkovacieho systému v Petržalke.

"My si 95 percent roboty odrobíme, ale bez spolupráce s mestskou políciou nevieme vyriešiť vymožiteľnosť nastaveného systému," upozornil Hrčka. Aj vzhľadom na plánované zavedenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave by uvítal, ak by parkovanie bolo jednou z priorít v pláne reforiem mestskej polície.

Výberové konanie na nového šéfa bratislavskej mestskej polície súviselo s odchodom doterajšieho náčelníka Mareka Gajdoša. Od 1. augusta je dočasne poverený riadením polície Tibor Lehocký, ktorý doteraz pôsobil ako veliteľ expozitúry Bratislava V.

Nového šéfa bratislavskej mestskej polície malo pôvodne mesto vybrať do konca júna, z vyhláseného výberového konania však nevzišiel úspešný kandidát a výberová komisia odporučila primátorovi vyhlásenie nového kola. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do nového výberového konania do 26. augusta.

Gajdoš viedol bratislavských mestských policajtov od februára 2019. V apríli 2020 však ponúkol vedeniu hlavného mesta rezignáciu ako reakciu na to, že svojím autom havaroval a polícia mu namerala v dychu alkohol. Mestskí poslanci v júni rozhodli, že Gajdoš definitívne skončí na čele mestskej polície k 31. júlu.