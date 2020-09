Nové Mesto prijme od štátnu pôžičku na pokrytie strát

Suma je odhadom straty mestskej časti v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

23. sep 2020 o 17:33 TASR

BRATISLAVA. Bratislavské Nové Mesto prijme od Ministerstva financií SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 394 306 eur.

Rozhodli o tom v stredu miestni poslanci.

Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí.

"Nechcem byť kritický, nie je to dar či nenávratná pôžička. Je to úver, aj keď bezúročný, ale aj za to je človek vďačný. My sme sa vždy úverom vyhýbali a priznám sa, vnútorne som bojoval, či do toho ísť. Ale keď si povieme, že ten úver neprejeme, ale ho rozumne investujeme, tak to dáva zmysel," uviedol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žiadosť o príspevok je potrebné podať do 31. októbra, pridelené prostriedky potom musí samospráva minúť do konca aktuálneho roka.

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtov samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027.

Suma v žiadosti o pôžičku sa rovná čiastke, o ktorú podľa prognózy Ministerstva financií SR prišla mestská časť v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Rezort financií podľa uznesenia vlády z 12. augusta zároveň samosprávam poskytol možnosť využiť návratnú finančnú pomoc na krytie tohto deficitu.