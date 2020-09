Nové Mesto spustí v decembri pilotné parkovanie na Tehelnom poli

Rozhodli o tom miestni poslanci.

23. sep 2020 o 16:20 TASR

BRATISLAVA. Bratislavské Nové Mesto spustí pilotnú zónu rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa 1. decembra.

Rozhodli o tom v stredu miestni poslanci, keď schválili opätovný posun účinnosti všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Dôvodom je nutnosť zopakovať verejné obstarávanie na informačný systém pre regulované parkovanie, ale aj komunikácia s obyvateľmi.

"Predpokladali sme, že keď bude rozhodnutie komisie o vylúčení uchádzača podpísané, tak sa všetko spomalí, lebo budú odvolávania a dovolávania. Preto mi navrhli, aby sme súťaž zrušili a opätovne vyhlásili s tým, že sa niektoré veci viac špecifikujú a ujasnia," uviedol pre TASR starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Posun spustenia regulovaného parkovania súvisí podľa neho aj s tým, že mestská časť komunikuje na túto tému s dotknutými obyvateľmi.

"Čiže, ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo nesúhlas, zastavíme maľovanie čiar a počúvame ľudí, vysvetľujeme. Prípadne sa čiary prekreslia, ak zistíme, že sa na niečo zabudlo," poznamenal Kusý. Súvisia s tým aj niektoré plánované stavebné úpravy. Starosta ubezpečuje, že mestská časť robí všetko pre to, aby regulované parkovanie spustili čo najskôr. "Robíme to v rovnakých intenciách, ako to robí hlavné mesto, aby si ľudia nemuseli potom zvykať na iný systém," doplnil.

Zrušené verejné obstarávanie kritizovala poslankyňa Katarína Augustinič, podľa ktorej je potrebné na "takúto dôležitú vec nové transparentné výberové konanie." Poslanec Andrej Árva na margo jej vystúpenia odkázal, aby "neprskala síru a bahno".

V rozprave bolo poukázané aj na to, že mestská časť potrebuje pre informačný systém vysúťažiť firmu, ktorá má skúsenosti v predmetnej oblasti, mala už niečo za sebou, teda nemala by fungovať len rok o dvoch ľuďoch.

Miestne zastupiteľstvo schválilo pôvodné VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v decembri 2019. Ide o základný dokument, ktorý určuje základné pravidlá pre rezidenčné parkovanie zvýhodňujúce miestnych obyvateľov. Nariadenie malo začať pôvodne platiť od 1. mája. Spustenie pilotného projektu však musela mestská časť pre pandémiu nového koronavírusu presunúť, schválený bol 1. október.

Opätovným posunom účinnosti VZN sa zároveň posúva spustenie registrácie rezidentov i vydávanie rezidentských kariet.