Minister Doležal: Hlavná stanica v Bratislave zostane vždy hlavnou

Minister už rekonštruckii hovoril s primátorom Matúšom Vallom.

23. sep 2020 o 14:10 TASR

BRATISLAVA. Hlavná železničná stanica v Bratislave zostane vždy hlavnou. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Témou však podľa neho naďalej ostáva aj plánovaná železničná stanica Filiálka pri bratislavskom Trnavskom mýte.

V prípade Filiálky sa podľa ministra hľadajú momentálne správne riešenia i zdroj financovania. "Jedným z nich môže byť teoreticky aj plán obnovy," skonštatoval.

Ak sa bude rekonštruovať Hlavná stanica, Doležal deklaruje, že to bude v súčinnosti s mestom Bratislava.

"Nie je to len o budove, ale aj o priestore pred stanicou. Rozprávali sme sa už o tom s primátorom Matúšom Vallom," povedal minister s tým, že aj tu je potrebné najprv nájsť zdroje financovania.

Bratislavský magistrát opakovane tvrdí, že Hlavnú stanicu a priestor okolo nej treba riešiť jednou veľkou architektonickou súťažou.

Vallo v roku 2018 v rozhovore pre TASR povedal, že Hlavná stanica i plánovaná budúca stanica Filiálka majú svoje výhody a aj nevýhody.

"Filiálka bude výborná stanica pre prímestskú vlakovú dopravu. Hlavná stanica je zas dobrá pre smer do Rakúska, Prahy či na sever Slovenska. Bude to ako v iných európskych metropolách, ktoré majú viacero železničných staníc. Mojou prioritou však bude, aby sa Hlavná stanica zrekonštruovala," uviedol.

V minulom roku zverejnili Železnice Slovenskej republiky štúdiu realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste. Dokument predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať pracovať na projektoch modernizácie bratislavskej Hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať.