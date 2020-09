Most, pre ktorý zničili bratislavskú históriu. Pozrite si, ako ho stavali

Most SNP začali stavať v roku 1967 a do užívania ho odovzdali 26. augusta 1972. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde Dunaja.

Vo všeobecnosti je označovaný za najväčší v Bratislave, má aj najväčšie hlavné rozpätie zo všetkých mostov v hlavnom meste.

Jeho výstavbu zabezpečovali spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutné montáže Ostrava. Postavený je podľa projektu architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra, Ivana Slameňa, Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru.

Značná časť bratislavského podhradia padla za obeť jeho výstavbe, hovorí sa o ňom, že vedie do kostola - Dómu sv. Martina.

V roku 2001 ho vyhlásili za slovenskú stavbu storočia v kategórii mostné stavby. Po jeho otvorení v roku 1972 obsadil štvrté miesto na svete v kategórii závesných mostov.

Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod nimi je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov.

Vďaka svojmu dizajnu Most Slovenského národného povstania cez rieku Dunaj dodnes pôsobí nadčasovo.

Júl 1969. Most je zavesený na šikmom pylóne vysokom 84,6 m, jeho celková dĺžka je 430,8 m, šírka 21 m, hmotnosť 7 537 t. (zdroj: ARCHÍV TASR)

November 1969. Pracovníci z Hutných montáží Ostrava. (zdroj: ARCHÍV TASR)

November 1969. Kladenie ťažných 40 tonových lán na oceľový pylón. (zdroj: ARCHÍV TASR)

Prvých 150 metrov nosnej oceľovej konštrukcie montovali na zemi na pravom brehu Dunaja pod vybudovaným pylónom mosta. Pomocou hydraulických lisov konštrukciu potom zdvihli a vyvesili prvý záves cez pylón.

Ďalšie 75-metrové časti mostovky podopierali nad vodou dve pomocné plošiny usadené v zatopených lodiach Šariš a Orava v koryte rieky.

Po vyvesení konštrukcie cez pylón sa z potopených lodí vyčerpala voda, aby uvoľnili plavebnú dráhu a odplavili ich do prístavu.

