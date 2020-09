Záujem o kancelárske priestory v Bratislave dlhodobo klesá, pandémia situáciu zhoršuje

Niektoré projekty už odložili začiatok výstavby.

14. sep 2020 o 11:24 SITA

BRATISLAVA. Záujem o kancelárske priestory v Bratislave dlhodobo klesá. Pandémia situáciu na realitnom trhu zhoršuje, myslia si analytici.

"Miera neobsadenosti sa na bratislavskom kancelárskom trhu zvyšuje už od roku 2018. V prvom polroku 2020 sa síce úspešne dokončilo niekoľko rozpracovaných prípadov, ale celkový nový záujem vplyvom pandemickej situácie výrazne ubudol," uviedol pre agentúru SITA realitný expert Róbert Michalica.

Dodal, že mnohí záujemcovia, ktorí uvažovali o nových kancelárskych priestoroch, prípadne o expanzii, tieto plány pozastavili alebo úplne zrušili.

"Čaká nás zrejme ďalšie zvyšovanie miery neobsadenosti kancelárskych priestorov v Bratislave," doplnil.

Pandémia situáciu ešte zhorší

Podľa Michalicu je tiež možné očakávať, že nájomcovia budú hľadať možnosti, ako zredukovať náklady na kancelársky priestor, ktorý sa pre nich v dôsledku dopadov pandémie na ich podnikanie stane nadbytočným.

"Či už to bude redukcia prenajatej plochy alebo možnosti podnájmu, pokiaľ im to zmluvné podmienky v uzatvorených zmluvách dovoľujú," doplnil.

Zároveň si myslí, že zvýšenie miery využívania práce z domu je len jedným z faktorov, ktorý má vplyv na pokles záujmu o kancelárske priestory, keďže tento trend je dlhodobejší.

"Pandémia túto situáciu ešte zhorší. Niektoré projekty kancelárskych budov už odložili plánovaný začiatok výstavby vzhľadom na celkovú situáciu na trhu," uzavrel.

Niektorí prenajímateli mohli znížiť nájmy

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) eviduje mierne zníženie záujmu o kancelárske priestory.

"Niektorí prenajímatelia v záujme prenajať svoje priestory mohli aj mierne znížiť cenu nájmu. Pokiaľ by bol dopad na ekonomiku výraznejší, sekundárne by sa to mohlo prejaviť zníženým záujmom o kancelárske priestory. To ukážu až koncoročné bilancie firiem," uviedla NARKS pre agentúru SITA.

Zároveň uviedla, že nájomné zmluvy sú väčšinou uzatvárané na obdobie od jedného roka, preto väčšina nájomcov neuvažuje o predčasnom zrušení nájmu, z ktorého by im mohli plynúť sankcie.