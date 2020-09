Vodiči sa zdržia na viacerých úsekoch

Kolóny vodiči hlásia aj na trase z Dunajskej Lužnej do Bratislavy

9. sep 2020 o 8:03 (aktualizované 9. sep 2020 o 8:48) TASR

BRATISLAVA. Vodiči sa v stredu ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste.

Nehodu odstraňujú podľa Zelenej vlny RTVS v Bratislave na Slovnaftskej za veľkým kruhovým objazdom smerom do mesta, blokovaný je jeden pruh, vodiči stratia asi 15 minút.

Nehoda pribudla aj v Bratislave na zjazde z D1 na Ivanskú cestu k obchodnému domu, blokovaný je jeden pruh.

Polhodinu sa vodiči zdržia v kolónach na Račianskej smerom do mesta, 15 minút na Vrakunskej smerom do mesta, vo Vrakuni na Ráztočnej, Dvojkrížnej a Hradskej smerom do centra a na Karloveskej, Molecovej aj Devínskej ceste smerom do mesta si počkajú v kolóne 20 minút.

Kolóny vodiči hlásia aj na trase z Dunajskej Lužnej do Bratislavy, počkajú si v nich tiež asi 15 minút.

Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy sa vodiči podľa Zelenej vlny takisto zdržia 15 minút, rovnaký čas aj v Líščom údolí smerom do centra a na Gagarinovej smerom do mesta. Na Moste SNP v smere do centra si v kolóne počkajú desať minút