Materská škola na Haburskej zostáva zatvorená

V rizikovej zóne sú ďalšie ružinovské školy.

7. sep 2020 o 20:09 TASR

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Ružinov zostane Materská škola Haburská 4 zatvorená až do 13. septembra.

Dôvodom je pozitívne testované dieťaťa na COVID-19, ktoré do škôlky chodilo počas posledného prázdninového týždňa.

Pozitívne testovaní boli aj jeho dvaja spolužiaci. Na výsledky ďalších detí a zamestnancov škôlky sa ešte čaká.

Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Ružinova Martin Chren.

Pozitívni rodičia

Starosta uviedol, že do rizikovej zóny sa pre nový koronavírus v pondelok dostali aj ďalšie školy v Ružinove.

"V Základnej škole (ZŠ) Borodáčova a v ZŠ Ostredková máme po jednom prípade pozitívne testovaného rodiča detí. V ZŠ Borodáčova bolo potrebné z dôvodu menšej skupiny žiakov v triede upraviť vzdelávanie danej triedy na dištančnú formu. V ZŠ Ostredková fungujú bez obmedzení, zvyšujú však pozornosť," spresnil starosta.

V ZŠ Nevädzová eviduje mestská časť prípad pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca. Niekoľko jeho kolegov zostáva v domácej karanténe a čaká na testy.

Opatrenia, ktoré boli škole uložené, sa zatiaľ podľa Chrena nijako netýkajú detí z tejto školy. "V ZŠ Mierová máme jedného pozitívne testovaného žiaka.

Ide práve o spolužiaka dieťaťa z Materskej školy Haburská 4, boli spolu posledný prázdninový týždeň v tejto škôlke.

V súlade s pravidlami, jeden prípad nákazy neznamená, že by sa škola či trieda mali zatvárať, sprísňujú sa však prevádzkové opatrenia," vysvetlil starosta.

V jednej ďalšej ružinovskej základnej škole je podľa jeho slov prípad pozitívne testovaného dieťaťa, ktoré zatiaľ v septembri do školy nenastúpilo. Koncom leta však mohlo mať kontakt s niektorými spolužiakmi.

"Keďže sa však dodnes žiadne šírenie vírusu z tohto zdroja neprejavuje, nie je ani dôležité túto školu menovať," tvrdí starosta.

Vo všetkých týchto prípadoch podľa neho školy pokračujú v prevádzke a ich riaditelia komunikujú s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava a prijímajú opatrenia podľa manuálu z ministerstva.

Testy pedagógov

Chren priznal, že podozrenia na COVID-19 z dôvodu príznakov či kontaktu boli aj v dvoch ďalších škôlkach.

V jednom prípade je však už známy negatívny výsledok pedagogického zamestnanca.

V druhom prípade išlo o kontakt učiteľa s človekom, ktorý mal kontakt s pozitívne testovanou osobou. Učiteľ zostáva bez príznakov v domácej karanténe a čaká na otestovanie.

"Viem, že tieto informácie môžu vyznievať hrozne, ale prosím, ide skôr o to, že veci fungujú ako majú, že máme dobrý prehľad o situácii a okamžite prijímame náležité opatrenia. Pri 7000 deťoch a 1000 zamestnancoch našich škôl a škôlok je predstava, že nás korona obíde, len zbožným prianím. Oveľa nervóznejší by som bol, ak by sme nemali žiadne informácie a riaditelia by nerobili nič," skonštatoval Chren.

Vyzval na dodržiavanie pravidiel ako umývanie si rúk, dodržiavanie odstupu od ľudí a nosenie rúška.