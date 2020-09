Niektoré zastávky MHD sa presunú z dôvodu rekonštrukcie vedenia a chodníkov

Upravia sa trasy električiek 4 a 9.

7. sep 2020 o 18:06 TASR

BRATISLAVA. Cestujúci v bratislavskej MHD musia na niektorých linkách rátať v najbližších dňoch so zmenami. Upozorňuje na to na sociálnej sieti Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Dôvodom je okrem pondelkového spustenia električkovej dopravy na Komisárky a začatia rekonštrukcie električkovej trate v uzle Americké námestie a Blumentál aj očakávaná oprava chodníka na Ivanskej ceste, či stavebné práce a montáž trolejového vedenia pri výjazde z tunela na nábrežie a do Karlovej Vsi.

Od utorka (8. 9.) približne do pondelka 21. septembra, v závislosti od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, budú opravovať chodník na Ivanskej ceste. Zastávky Avion Shopping Park budú preto presunuté.

Od nedele 13. septembra od začiatku dennej premávky do soboty 19. septembra do ukončenia dennej premávky budú stavebné práce a montáž trolejového vedenia pri výjazde z tunela pod Bratislavským hradom na nábrežie a do Karlovej Vsi.

"Autobusové linky budú presmerované do protismeru, ale nedochádza k zmene obsluhy autobusových zastávok," upozornil dopravca.

Električková linka 4 bude premávať po trase Zlaté piesky/Železničná stanica (ŽST) Nové Mesto smerom na Miestny úrad Nové Mesto, Trnavské mýto, Krížna, Americké námestie, Mariánska, Slovenské národné divadlo (SND), Námestie Ľudovíta Štúra, Šafárikovo námestie a späť cez Mariánsku, Krížnu, Trnavské mýto, Miestny úrad Nové Mesto na Zlaté Piesky/ŽST Nové Mesto.

Električková linka 9 bude jazdiť po trase Astronomická, Nemocnica Ružinov, Trnavské mýto, Krížna, Americké námestie, Mariánska, SND, Námestie Ľudovíta Štúra, Šafárikovo námestie, Mariánska, Krížna, Trnavské mýto, Nemocnica Ružinov a Astronomická.