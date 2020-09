Minister školstva otvoril prvú univerzitnú škôlku na Slovensku

Škôlka Stubáčik bude fungovať pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

7. sep 2020 o 16:10 SITA

BRATISLAVA. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) otvoril prvú univerzitnú materskú školu Stubáčik. Tá bude fungovať pri Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave.

Šéf rezortu pri jej pondelkovom otvorení ocenil spomínanú aktivitu zo strany vysokých škôl. Dúfa, že v nej budú pokračovať aj naďalej a otvoria sa tak ďalšie univerzitné materské školy.

Uvedené inštitúcie sú podľa neho potrebné aj preto, že od budúceho roka vstúpi do platnosti zákon o povinnom predškolskom vzdelávaní pre päťročné deti.



Zákon o povinnej predškolskej výchove detí od piatich rokov má vstúpiť do účinnosti v januári 2021. Od budúceho septembra by tak malo byť pripravené miesto v škôlkach pre všetky päťročné deti.

Podľa poslednej analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky by do roku 2021 mohla byť dostupná kapacita pre 97,5 percenta detí, čo však znamená 1 460 chýbajúcich miest.