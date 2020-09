Župa uhradí záväzky Regionálnych ciest pred procesom likvidácie firmy

Uhradenie záväzkov je súčasťou prechodu spoločnosti do likvidácie a založenie novej.

4. sep 2020 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) uhradí svojej dcérskej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB) zhruba 2,5 milióna eur.

V piatok to na zasadnutí krajského zastupiteľstva to schválili poslanci BSK.

Proces likvidácie firmy a založenia novej

Uhradenie záväzkov RCB je súčasťou prechodu spoločnosti do likvidácie, aby tak mohol kraj založiť novú spoločnosť.

Predmetom urovnania záväzkov je úhrada nárokov RCB vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s BSK v sume 2,37 milióna eur, odpustenie dlhu RCB na nájomnom vo výške 141-tisíc eur a nadobudnutie Areálu pre kolesové športy Bike Park v Modre do výlučného vlastníctva BSK za takmer 78-tisíc eur.

Pod úplnou kontrolou kraja

Bratislavský kraj v júni odsúhlasil odkúpenie 32-percentného podielu akcií RCB a prevzatie stopercentnej kontroly nad spoločnosťou. Zmluva medzi BSK a RCB bola zároveň predĺžená do konca roka.

Vedenie BSK zabezpečilo vypracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva.

„Zo záverov analýzy je zrejmé, že optimálnym riešením je založenie novej obchodnej spoločnosti s výlučným vlastníctvom BSK, ktorá by zabezpečovala správu a údržbu ciest II. a III. triedy na základe novej zmluvy, ktorá bude okrem iného reflektovať aj odporúčania z analýzy,“ uvádza kraj.

Iné riešenie by bolo drahšie

Keďže z analýzy vyplýva, že RCB vykazuje záporné vlastné imanie, BSK pristúpil k osloveniu odborníkov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie s cieľom získania posudku danej situácie a možností jej riešenia.

„Ako najlepšie riešenie bolo vyhodnotené prevzatie stopercentnej kontroly nad spoločnosťou RCB, a to jednak v zmysle manažérskej kontroly ako aj kontroly majetkovej a realizácia krokov smerujúcich k odvráteniu úpadku a vysporiadaniu záväzkov,“ doplnil kraj.

"Zdôrazňujem, že chceme dosiahnuť kontrolované ukončenie činnosti súčasnej spoločnosti RCB. Nikto z nás nemá záujem, aby spoločnosť skrachovala, teda išla do bankrotu. Pretože to by znamenalo veľmi veľa komplikácií a tiež by to mohlo ohroziť samotnú župu," vysvetlil na piatkovom zastupiteľstve predseda BSK Juraj Droba.

Dodal, že ak by BSK k tomuto kroku nepristúpil, nezbavil by sa záväzkov a to by malo na kraj omnoho vyšší finančný dopad.

"Ak to mám povedať laicky, likvidácia firmy nás bude stáť menej ako konkurz, teda krach, bankrot," doplnil Droba.

Po vysporiadaní vzťahov medzi BSK a RCB pristúpi kraj k založeniu novej spoločnosti, ktorá bude postupne preberať činnosti RCB a od určitého momentu ju úplne nahradí.