Premávku v Bratislave komplikujú zápchy a dopravné nehody

Na konci Mosta Apollo smerom na Košickú je blokovaný jeden jazdný pruh.

3. sep 2020 o 8:13 TASR

BRATISLAVA. So zdržaním do 30 minút musia vo štvrtok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta.

Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Dopravu komplikujú aj viaceré nehody. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

So zdržaním do 30 minút musia vodiči podľa Stella centra rátať v smere z Bernolákova a Ivanky pri Dunaji do Bratislavy.

Do 25 minút sa vodiči zdržia v Moste pri Bratislave smerom do hlavného mesta.

Vodiči si postoja zhruba 20 minút v kolónach aj na Ráztočnej, Dvojkrížnej a Hradskej smerom do mesta. Zdržanie do 15 minút je aj pred Bratislavou v smere z Rovinky.

Dopravná nehoda sa stala na zjazde z Dlhých dielov na Devínsku cestu smerom do centra. Zdržanie je podľa Zelenej vlny RTVS asi 20 minút.

Na konci Mosta Apollo smerom na Košickú je blokovaný jeden jazdný pruh, dôvodom je nehoda.