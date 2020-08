Vodičov v Bratislave čaká viacero obmedzení, najviac ich je v Ružinove

V Bratislave sú uzatvorené viaceré hlavné tepny, križovatky i zjazdy.

31. aug 2020 o 15:10 SITA

BRATISLAVA. Na vodičov v hlavnom meste Bratislave čaká od septembra niekoľko dopravných obmedzení.

Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj na svojej webovej stránke.

"Tohtoročný september bude náročnejší ako v minulosti. V Bratislave sú totiž uzatvorené viaceré hlavné dopravné tepny, križovatky i zjazdy," uvádza kraj a dodáva, že dôvodom je výstavba diaľnice D4, rýchlostnej komunikácie R7, autobusovej stanice Nivy či modernizácia Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály. Najviac obmedzení je v mestskej časti Ružinov.



Na diaľnici D1 Bratislava, križovatka Prievoz, prebieha rekonštrukcia, preto je čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica.

Obmedzenia potrvajú do konca roka. Na rýchlostnej ceste R7 Bratislava Ketelec – Prievoz bude do konca septembra čiastočne uzatvorená Cesta do spaľovne.

Na diaľnici D1 Bratislava, križovatka Prievoz, je do 3. septembra uzatvorená Prístavná ulica, v rámci stavby D4R7 je do 3. septembra uzatvorená aj zjazdová vetva z Bajkalskej na Prístavnú ulicu.

"Z dôvodu opravy mosta diaľnice D1 v smere Petržalka – Bajkalská je čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica v úseku od OBI po odbočku do prístavu. Obmedzenia potrvajú do konca marca 2021," uvádza BSK. Pre rekonštrukciu plynovodov bude do konca októbra čiastočne uzatvorená aj Mierová ulica v Ružinove.



Od polovice augusta sú uzavreté zjazdy z Prístavného mosta smerom na Bajkalskú ulicu a smerom na Slovnaftskú ulicu. Predpokladaný termín znovuotvorenia zjazdov je do 31. marca 2021.

Čiastočne je uzatvorená aj Prístavná ulica, Košická ulica a Trnavská cesta v Ružinove. V súvislosti so stavbou Asanácia polyfunkčného areálu Prievozská ulica je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské nivy, obmedzenia potrvajú do januára budúceho roka.

"Pre výstavbu autobusovej stanice je uzatvorená ulica Mlynské nivy v križovatke ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie, obmedzenia potrvajú do konca septembra," uvádza BSK.



V Starom Meste je čiastočne uzatvorená ulica Radlinského, kde rekonštruujú električková trať. Pre opravu poškodeného krytu vozovky bude do polovice septembra čiastočne uzatvorená Šulekova ulica a ulica Palisády. Na Štefánikovej ulici opravujú lávku pre peších a je tiež čiastočne uzatvorená.

"Z dôvodu vykonávaných prác v rámci stavby Dúbravsko-Karloveskej radiály bude do konca septembra čiastočne uzatvorené Nábrežie armádneho generála Ludvika Svobodu," doplnil kraj.



Ďalšie obmedzenia čakajú na vodičov v Petržalke, kde je pre rekonštrukciu čiastočne uzatvorená Kopčianska ulica. V Novom Meste je čiastočne uzatvorená Vajnorská ulica, v úseku od Trnavského mýta po Škultétyho obojsmerne. Obmedzenia potrvajú do začiatku októbra.

Na Vajnorskej ulici, v úseku od Trnavského mýta po Príkopovu ulicu obojstranne rekonštruujú plynovody, obmedzenia potrvajú do polovice septembra. V Karlovej Vsi je z dôvodu rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály uzatvorené priecestie P7 – Devínska cesta a P8 – Molecova a čiastočné otvorený prejazd novovybudovaným priecestím P9 pri nadchode k poliklinike.



V Jarovciach je uzatvorená vetva z hraničného priechodu Jarovce/Kitsee na D2 a zjazdová vetva od Jaroviec smer D2. Obmedzenie potrvá do konca marca 2021. Pre opravu vozovky bude do októbra čiastočne uzatvorená aj Istrijská ulica v Devínskej Novej Vsi. Pre stavbu D4/R7 je čiastočne uzatvorená tiež Púchovská ulica v Rači, pre výstavbu križovatky Triblavina bude do konca novembra čiastočne uzatvorená diaľnica D1 vo Vajnoroch.

Uzatvorená je aj Lieskovská cesta v Podunajských Biskupiciach, obmedzenia potrvajú do konca septembra. Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta v úseku Bratislava - Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji - Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch, obmedzenia sú platné do odvolania.