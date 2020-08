Polícia hľadá svedkov víkendovej bitky v Starom Meste

Muž na Rybnom námestí päsťou udrel mladíka do tváre, ktorý následne skončil v nemocnici.

27. aug 2020 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Polícia Bratislavského kraja hľadá svedkov víkendovej bitky v Starom Meste.

"Policajti prvého bratislavského okresu pátrajú po totožnosti osôb, ktoré by svojimi informáciami mohli napomôcť k objasneniu trestného činu ublíženia na zdraví," uvádza polícia na sociálnej sieti a dodáva, že doposiaľ neznámy páchateľ 23. augusta v čase okolo 05:00 pred jedným z podnikov na Rybnom námestí v Bratislave päsťou udrel poškodeného 26-ročného muža do tváre, čím mu spôsobil zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.

"Po neznámom páchateľovi policajti v súčasnosti pátrajú," doplnila polícia.

Polícia žiada akékoľvek informácie k uvedenému incidentu oznámiť na telefónnom čísle 158, čísle 09610 31311, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na facebookovej stránke Polícia SR – Bratislavský kraj formou súkromnej správy.