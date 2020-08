Budúcu sezónu sa na komáre treba podľa Dúbravky pripraviť lepšie

Devín podporuje biologický spôsob eliminácie komárov.

25. aug 2020 o 10:26 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Bratislavská Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica aplikovali vlastný postrek proti komárom, ostatné mestské časti zatiaľ takýto krok neplánujú.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič spolu so starostom Lamača Lukášom Baňackým zvolili spoločný postup.

Devín podporuje BTI metódu

Súvisiaci článok Pesticídy proti komárom sú nebezpečné a môžu byť aj neúčinné Čítajte

"Situácia s kalamitným premnožením komárov sa nezvládla. Už teraz je podľa oboch starostov potrebné, aby sa na úrovni magistrátu a mestských častí začali pripravovať účinnejšie a efektívnejšie riešenia pre budúcu sezónu tak, aby sa situácia neopakovala," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová a dodala, že mestská časť túto sezónu nebude realizovať vlastné postreky.

Karlova Ves považuje opatrenia magistrátu v danej situácii za dostatočné a chemické postreky neplánuje.

Devín podporuje biologický spôsob eliminácie komárov zavádzaný magistrátom a akceptuje počiatočné nedostatky pri aplikácii nového systému. Pre agentúru SITA to uviedol referent životného prostredia Devína Peter Krempaský.

"Cieľom do budúcna by malo byť spodrobniť mapovanie liahnisk, zaviesť priebežný monitoring a včasnú aplikáciu BTI, čo prispeje k zefektívneniu tohto spôsobu regulácie komárov," doplnil.

Vlastný postrek neplánujú ani mestské časti Rača a Petržalka.

"Naša mestská časť chemický postrek v tejto súvislosti neplánuje a v prípade podnetov na výrazne zvýšený výskyt komárov postúpime vec Hlavnému mestu," uviedol pre agentúru SITA hovorca Petržalky Daniel Bernát.

Dve časti použili pesticídy

K vlastnému postupu pristúpili mestské časti Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves.

Súvisiaci článok Ako Bratislava bojuje s komármi? (otázky a odpovede) Čítajte

"Hoci je postrek proti komárom kompetenciou hlavného mesta a Bratislavského samosprávneho kraja, na čo majú aj vyčlenené financie, Záhorská Bystrica sa rozhodla pre neúmerne zvýšený výskyt komárov a aj na základe požiadaviek obyvateľov spraviť lokálny postrek vybraných lokalít a verejných priestranstiev," uviedla pre agentúru SITA Silvia Vnenková z mestskej časti.

"Z rozpočtu sme na to vyčlenili 2,5-tisíc eur a ak to bude potrebné a umožnia nám to financie, tak postrek zopakujeme,“ doplnil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

Devínska Nová Ves v pondelok aplikovala chemický postrek vo vlastnej réžii za takmer šesťtisíc eur.

"Či budeme opakovať postrek závisí od toho, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia s komármi. Veríme, že v kombinácii s BTI, ktoré sa aplikuje aj v chránených územiach a v mokradiach vzniknutých po záplavách, to pomôže a nebudeme musieť vynakladať ďalšie finančné prostriedky na likvidáciu tohto nepríjemného hmyzu," uviedla pre agentúru SITA referentka výstavby a životného prostredia mestskej časti Tatiana Ledényiová.