Rekonštrukcie spomalia na začiatku septembra dopravu v hlavnom meste (foto)

BRATISLAVA. Začiatok septembra býva na bratislavských cestách kritický aj bez rekonštrukcií.

Najväčší problém môže tento rok predstavovať uzatvorenie zjazdu z Prístavného mosta v smere do Ružinova. Mal by byť zavretý do konca marca.

Rovnaký problém predstavuje aj stále rekonštruovaná karlovesko-dúbravská radiála. Tú opravujú už od júna 2019, prví cestujúci by sa tadeto mali previesť 26. októbra.

Na druhej strane, ulicu Mlynské nivy majú začiatkom septembra otvoriť, čím sa zrýchli premávka v centre hlavného mesta pre osobnú dopravu aj MHD. Vďaka rekonštrukciám bude na ulici okrem nových ciest, chodníkov a cyklociest aj prvá podzemná kruhová križovatka na Slovensku.

Aj rekonštrukcie v Dúbravke Pri kríži by podľa bratislavského magistrátu mali do konca prázdnin dokončiť.

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály. (zdroj: SME - MARKO ERD)

V Bratislave uzatvorili 15. augusta zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu v smere z Petržalky. (zdroj: TASR)

Dopravné obmedzenie na ceste II/502 Rača - Svätý Jur. (zdroj: TASR)

