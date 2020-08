Mandát v župnom zastupiteľstve po zosnulom Dolinayovi zaujme Farkašovská

Štátny tajomník ministerstva kultúry sa stal obeťou dopravnej nehody 25. júla pri Komárne.

11. aug 2020 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Vladimíra Dolinaya, ktorý tragicky zahynul pri dopravnej nehode, zaujme miesto náhradníčka. Bude ňou Ľudmila Farkašovská, ktorá kandidovala za Petržalku.

Informovala o tom Lucia Forman z Odboru komunikácie a propagácie BSK.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vladimír Dolinay bol za župného poslanca zvolený vo voľbách do orgánov VÚC v roku 2017, a to za petržalský obvod. Uprázdnený mandát zaujme Ľudmila Farkašovská ako kandidátka, ktorá získala najviac platných hlasov vo volebnom obvode, kde zanikol mandát. Ustanovuje to zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

Poslanecký sľub zloží nová poslankyňa na najbližšom rokovaní zastupiteľstva BSK 4. septembra, na ktorom si všetci prítomní uctia pamiatku zosnulého poslanca Dolinaya minútou ticha.

Súvisiaci článok Pri nehode zahynul štátny tajomník ministerstva kultúry Dolinay Čítajte

Ľudmila Farkašovská pôsobí dlhodobo v komunálnej politike. V rokoch 2005 až 2009 bola poslankyňou zastupiteľstva BSK a v rokoch 2014 - 2018 námestníčkou Hlavného mesta Bratislava. Zároveň zastáva aj funkciu poslankyne Miestneho zastupiteľstva v Petržalke.

Štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay sa stal obeťou dopravnej nehody, ktorá sa stala 25. júla pri Komárne, pri ktorej sa zrazili dve osobné autá. Vladimír Dolinay nehodu neprežil. Funkcie štátneho tajomníka sa ujal 1. júla.