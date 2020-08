Nový most cez Dunaj bude Lužný alebo Jarovský

Po moste by mali motoristi jazdiť v roku 2021.

10. aug 2020 o 17:57 TASR

BRATISLAVA. Nový most cez Dunaj bude mať názov Lužný alebo Jarovský. Na sociálnej sieti to oznamuje Bratislavský samosprávny kraj, ktorý zároveň infomuje, že jeden z názvov, ktoré sa dostali v ankete verejnosti do semifinále - Španielsky most, vyradili z hlasovania.

"Získal síce tisíce hlasov, ale na prvý pohľad z falošných účtov. My sme na ich prítomnosť upozornili ministerstvo dopravy ešte počas hlasovania. Na základe našej analýzy totiž až 60 percent hlasov bolo z profilov so zahranične znejúcim menom, 58 percent tvorili profily bez fotografie a sedem percent tvorili vyslovene pofidérne alebo vulgárne názvy profilov. K nedôveryhodnosti hlasujúcich profilov navyše prispieva aj fakt, že väčšina z tých zahraničných bola vytvorená len nedávno," spresnil kraj.

Rezort dopravy sa stotožnil s námietkou a možnosť Španielsky most stiahol.

Finálový duel sa spustí tento týždeň. Hlasovať možno na Facebooku ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina).

Anketu o názve v poradí šiesteho mosta cez Dunaj spustil rezort dopravy v júni. V doterajších kolách sa medzi možnosťami objavovali napríklad názvy Most M. R. Štefánika, Most A. Dubčeka, Dunajský most, Kopáčsky most či Panónsky most.

Po novom moste by mali motoristi jazdiť v roku 2021. Je súčasťou nultého obchvatu D4 a prepája dve veľké časti Dunajského súmostia - hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever.