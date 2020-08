Pražská lavička bude aj bratislavskou

Vizuálnu identitu Bratislavy bude tvoriť aj pražská lavička.

6. aug 2020 o 12:35 TASR

BRATISLAVA.Vizuálnu identitu Bratislavy bude tvoriť aj pražská lavička. Prostredníctvom spolupráce Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB) a Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy (IPR) môže slovenská metropola využiť dizajn lavičiek, ktorý využíva Praha.

Pribudnú aj ďalšie lavičky

Magistrát informoval, že v Bratislave postupne pribudne 1000 nových lavičiek s československým dizajnom, prvú si od štvrtka môžu vyskúšať záujemcovia na nádvorí Primaciálneho paláca.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo ozrejmil, že Bratislava teraz nemusí vypisovať architektonickú súťaž. "V Prahe táto súťaž trvala skoro dva roky a bol to komplikovaný a drahý proces. Keďže chceme dostať viac pohodlných miest do Bratislavy čo najskôr, oslovili sme Prahu, či by sa o svoj dizajn s nami podelila," dodáva Vallo, podľa ktorého hlavné mesto takto ušetrí nielen čas, ale aj približne 90.000 eur na nákladoch.

Pražská lavička svojím dizajnom nadväzuje na historickú československú, ľudia si ju pripomenú aj z rozprávok o krtkovi. Architekt MIB-u Roman Žitňanský vyzdvihol jej mäkké tvary definujúce ergonómiu sedenia v spojitosti s eleganciou konštrukcie, ktorá vo verejných priestoroch často chýba. "Výhodou je aj jej jednoduchý servis," dodal.

Spätná väzba obyvateľov mesta

Svoj názor môžu pridať tiež obyvatelia či návštevníci metropoly, ktorí si od štvrtka vyskúšajú lavičku pri fontáne sv. Juraja na prvom nádvorí Primaciálneho paláca. Spätnú väzbu budú zbierať dobrovoľníci počas prvých dní od štvrtka do utorka 11. augusta.

Riaditeľ MIB-u Ján Mazúr informoval, že spolu s lavičkou pribudnú do Bratislavy aj ďalšie prvky mobiliára podľa českého vzoru - kôš a stojan na bicykle, ktoré ladia s mestským prostredím, tvoria jednotný set vhodný do centra mesta, ako aj do okolitého prostredia a mestských častí.