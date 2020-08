Do Kunsthalle prichádza projekt Na hrane

V Bratislave sa predstaví revidovaná koncepcia výstavy, ktorá obsahuje viaceré nové diela.

5. aug 2020 o 16:29 SITA

BRATISLAVA. Medzinárodný výstavný projekt Na hrane/ At the Limit / Am Limit, ktorý prináša Kunsthalle Bratislava, skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel od šestnástich autorov a autoriek zo šiestich krajín.

Výstavu otvorila riaditeľka Kunsthalle Nina Vrbanová spolu s kurátorskou dvojicou Martin Juef a Zorka Lednárová. Potrvá do piatka 30. októbra 2020.

Divákom sľubujú hraničné zážitky

Kurátor Martin Juef uviedol, že výstava a jej celý koncept pojednáva o hraniciach, ako aj o hraničných zážitkoch a skúsenostiach jednotlivých vystavujúcich umelcov.

Diváci môžu vďaka výstave zažiť hraničné skúsenosti jednotlivých umelcov. Prostredníctvom ich diel možno popremýšľať aj nad vlastnými hraničnými zážitkami.

Od okamihu smrti po soľný roztok

Rozsah umeleckých diel na výstave siaha od širšej rekonštrukcie skutočne prežívaného okamihu smrti, až po chemický experiment, v ktorom možno pozorovať soľný roztok a jeho progresívnu kryštalizáciu.

Ďalšie umelecké dielo približuje dnešné ekologické a geopolitické problémy do virtuálneho budúceho scenára. Výstava zároveň prináša portrétne fotografie vložené do nádob, ktoré sa vo vode rozpadajú. Sú súčasťou výskumu vysťahovania a diskriminácie japonských žien v Kórei po druhej svetovej vojne.

Návštevníci môžu vidieť napríklad aj inštaláciu s 30 kazetovými magnetofónmi a disonantnou zmesou hudby z hudobných zbierok rôznych žánrov.

Transgresívne podmienky

„Na začiatku bol nápad len usporiadať nejakú výstavu. Po konzultácii s viacerými umelcami, ktorí mi ukázali ich posledné diela som zistil, že mnohí z nich mali veľmi podobné hraničné zážitky.

Tým pádom sme si ujasnili celý tento koncept, ktorý je založený na samotných hraničných zážitkoch,“ vysvetlil Juef.



Kurátori výstavy prostredníctvom výberu diel odkazujú na osobné medzné skúsenosti alebo na transgresívne podmienky vytvorené na základe určitých umeleckých stratégií či prístupov. Samotné hranice vo všeobecnosti označujú vnútro a vonkajšok. Ide o formujúce kontúry existenčných správaní, ktoré majú dynamický a neukončený charakter. Ultimatívnu hranicu predstavuje jedine smrť.



Umelecko-kooperatívny projekt Na hrane/ At the Limit / Am Limit bol pôvodne koncipovaný pre Múseum da UFPA (Museu de Universidade Federal do Pará) v meste Belém v Brazílii, kde bol v roku 2017 realizovaný. Pre Kunsthalle Bratislava bola koncepcia výstavy revidovaná a boli do nej zahrnuté nové umelecké diela.