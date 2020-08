Hrad ponúka atmosféru dovolenkových destinácií

Slovenské národné múzeum chce prilákať domácich návštevníkov na svoje výstavy.

4. aug 2020 o 15:03 SITA

BRATISLAVA. Slovenské národné múzeum (SNM) – Historické múzeum ponúka atmosféru dovolenkových destinácií priamo na Bratislavskom hrade.

Chce tak letnou kampaňou prilákať domácich návštevníkov na svoje výstavy.

Informovala o tom vedúca oddelenia prezentácie SNM – Historické múzeum Andrea Litváková.



Ako ďalej priblížila, múzeum pozýva návštevníkov na výstavu Martina Benku, ktorý ich cez svoje obrazy zavedenie k „slovenskému moru“ v Chorvátsku. Pre dobrodruhov je pripravená Výstava Inkov, vďaka ktorej môžu návštevníci vystúpiť nad údolie Urubamba a prejsť sa po meste Machu Picchu. V Historickom múzeu je tiež k dispozícii výstava Kelti z Bratislavy.

Výstavami si Historické múzeum pripomenie aj slovenské dejiny. Ponúka napríklad výstavu N89 – Cesta k slobode či výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje, vďaka ktorej sa môžu návštevníci pridať k oslave 100. výročia Slovenského národného divadla.

Napokon je pripravená expozícia Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek. Prostredníctvom expozície môžu záujemcovia spoznať archeologické nálezy objavené v Tibave, Stupave, Zemianskom Vrbovku, Zohore či Bojnej.

SNM zároveň ponúka Letné programy s animátormi. V utorok 11. a 18. augusta od 10:00 do 12:30 sa uskutoční program pre deti a starých rodičov pod názvom Babka, dedko, ideme do múzea. Vo štvrtok 6. a 20. augusta od 16:30 do 18:30 je pripravená odborná komentovaná prehliadka Keltská cesta alebo „bratislavské Pompeje“.

Litváková dodala, že netradičná letná kampaň SNM – Historického múzea (Bratislavský hrad) je reakciou na obmedzenú možnosť v tomto roku cestovať do zahraničia.