Magistrát opäť vypísal výberové konanie na náčelníka polície

Poslanci rozhodli o odvolaní Mareka Gajdoša k 31. júlu.

31. júl 2020 o 14:34 SITA

BRATISLAVA. Bratislava vypísala opakovane výberové konanie na náčelníka Mestskej polície (MsP). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

"Mesto Bratislava opakuje výberové konanie na pozíciu náčelníka MsP, nakoľko v predchádzajúcom konaní na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení uchádzačov ani jeden z nich dostatočne nepresvedčil členov komisie o spôsobilosti viesť MsP hlavného mesta Bratislava tak, aby ho komisia mohla odporučiť primátorovi na schválenie do Mestského zastupiteľstva," uviedla hovorkyňa. Poslanci na mestskom zastupiteľstve rozhodli o odvolaní náčelníka MsP Mareka Gajdoša k 31. júlu.

"Týmto dátumom Marek Gajdoš končí vo funkcii náčelníka a odchádza pracovať do súkromného sektora," doplnila hovorkyňa.

Vypočutie kandidátov pred výberovou komisiou je naplánované v priebehu septembra 2020. Každý kandidát bude mať priestor 15 minút na prezentáciu vízie rozvoja organizácie, 15 minút je vyhradených na otázky výberovej komisie a 15 minút na otázky verejnosti vrátane pozorovateľov spomedzi poslancov Mestského zastupiteľstva. "Úlohou MsP je zodpovedne chrániť obyvateľov Bratislavy a dohliadať na poriadok v meste, aby bolo bezpečné a príjemné pre život. Preto sme pri výbere náčelníka obzvlášť pozorní a hľadáme kvalitných kandidátov, ktorí môžu byť pre MsP a jej smerovanie prínosom," uvádza mesto. Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť do 19.augusta. Zoznam členov výberových komisií, životopisy uchádzačov aj ich prezentácie sa budú nachádzať na webstránke mesta v časti Výberové konania sedem dní pred vypočutím. Meno úspešného uchádzača na základe rozhodnutia výberovej komisie predloží primátor hlavného mesta na hlasovanie do Mestského zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o menovaní do funkcie.