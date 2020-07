Električky opäť začínajú jazdiť cez tunel a po nábreží Dunaja

Linky 4 a 9 budú premávať po zmenených trasách.

27. júl 2020 o 11:00 SITA

BRATISLAVA. Dopravný podnik Bratislava od pondelka obnovuje prejazd električiek cez tunel a po nábreží Dunaja v úseku Námestie Ľ. Štúra – tunel – Kapucínska.

"Električkové linky 4 a 9 budú premávať po zmenených trasách na priebežnú konečnú zastávku Chatam Sófer," informuje dopravný podnik na sociálnej sieti a dodáva, že linka 4 po odchode zo zastávky Most SNP zmení číslo na linku 9 a bude pokračovať do Ružinova.

"Podobne sa linka 9 po odchode zo zastávky Kapucínska zmení na linku 4 a bude pokračovať na ŽST Nové mesto alebo Zlaté piesky," doplnil dopravný podnik.



V súvislosti so spustením električkovej trate dochádza k niekoľkým zmenám v organizácii MHD. Linka 4 premáva obojsmerne na trase Zlaté piesky / ŽST Nové Mesto – Trnavské mýto – Krížna – Špitálska - Kamenné nám. – Jesenského – Nám. Ľ. Štúra / Šafárikovo nám. – Most SNP – Chatam Sófer, pričom zo zastávky Chatam Sófer pokračuje cez tunel ako linka 9 do Ružinova.

"Linka 9 obojsmerne po trase Ružinov, Astronomická – Trnavské mýto – Blumentál – Obchodná – Kapucínska – Chatam Sófer, pričom zo zastávky Chatam Sófer pokračuje po nábreží a Šafárikovom nám. ako linka 4 na Zlaté piesky / ŽST Nové Mesto," vysvetľuje dopravný podnik a dodáva, že tiež mení interval liniek 1, 4 a 9 počas prázdninových pracovných dní na päť minút.

"Odporúčaný prestup medzi električkovými linkami 4 a 9 a autobusovými linkami, vrátane liniek X5 a X33, je na zastávke Chatam Sófer," uzavrel dopravný podnik.



Poslednú a zároveň najkomplikovanejšiu etapu modernizácie Dúbravsko-Karlioveskej radiály, od tunela po Molecovu, spustilo mesto 2. mája a sú s ňou spojené viaceré dopravné obmedzenia.

Tie by mali trvať do septembra tohto roka, keď má byť radiála kompletne zmodernizovaná. Rekonštrukcia električkovej trate je financovaná zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.