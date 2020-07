Proti projektu Korzo Horský park vznikla petícia

24. júl 2020 o 13:57 TASR

BRATISLAVA. V bratislavskom Starom Meste vznikla petícia týkajúca sa nového projektu Korzo Horský park, ktorý utlmil dopravu a vytvoril jednu z najrozsiahlejších promenádnych trás.

Petičiarom sa však nepozdáva zákaz parkovania na uliciach, ktoré sa stali súčasťou projektu, v petícii argumentujú poklesom návštevníkov.

Projekt podľa nich vylučuje mnohé skupiny verejnosti z prístupu k hlavnému vchodu do Horského parku a do horárne. Týka sa to ľudí s pohybovými problémami, starších seniorov, ľudí s podlomeným zdravím, matiek s viacerými deťmi a kočíkom, cudzincov či usporiadateľov podujatí. "Pre tieto skupiny je nemysliteľné, aby do Horského parku prišli zo vzdialenejšieho parkoviska," uvádza sa v petícii, za ktorou stojí Nadácia Horský park. Požadujú preto zriadenie lokálnych parkovacích miest.

Hlavné mesto zdôrazňuje, že projekt vzišiel z iniciatívy obyvateľov upozorňujúcich na časté kolízie áut a ľudí. "Situácia s autami bola pre obyvateľov tejto štvrte neúnosná," poznamenala pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová s tým, že projekt bol prerokovaný zo všetkými zainteresovanými stranami vrátane nadácie.

Magistrát poukazuje na to, že sa podarilo vybaviť otvorenie nového parkoviska pod bývalým amfiteátrom na Búdkovej ulici. "Parkovisko je otvorené pre návštevníkov Horského parku a nachádza sa od neho len niekoľko metrov. Kto zaparkuje auto na tomto parkovisku, môže využiť spodný vstup do parku s nedávno rekonštruovanou drevenou lávkou ponad močiar," doplnila Rajčanová.

Staré Mesto, ktoré si iniciatívu osvojilo, konštatuje, že budovanie nových parkovísk v štvrtom stupni ochrany tak, ako to žiada petícia, je v rozpore so zásadami ochrany prírody, ako aj cieľmi projektu vrátane zvýšenia bezpečnosti ľudí. Poznamenáva, že projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi nielen miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov.

"Ochrana ovzdušia a zelene je prioritou Starého Mesta. Preto plne podporujeme aj realizujeme projekty regulácie individuálnej dopravy. V prípade zóny Korzo Horský park je odstránenie možnosti parkovať v zelenom srdci Bratislavy opodstatnené," povedala pre TASR starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Iniciatívu podporujú aj občianske združenia, ktoré sa venujú ochrane prírody. "Myslíme si, že mimovládne organizácie (akou je aj Nadácia Horský park, pozn. TASR), ktoré majú v stanovách ochranu prírody, by mali vzniknutou situáciou ľudí učiť chodiť pešo a meniť svoje zvyky, ktoré nie sú prospešné ľudskému zdraviu ani prírode," uviedla Sabina Barborjak z OZ Hrad-Slavín v podpornom e-maili staromestskej samospráve v reakcii na petíciu.

Projektom sa rozšíril prirodzený priestor pre pohyb peších, keďže v danej zóne platí zákaz státia a rýchlosť je obmedzená na 20 kilometrov za hodinu. Staré Mesto tiež pripomína, že dostupnosť lokality sa neznížila a do Horského parku sa návštevníci dostanú mestskou hromadnou dopravou (MHD).