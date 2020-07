Diaľničiari plánujú od piatka opravovať vozovku na D2 pri Lozorne

Dopravu povedú po obchádzkovej trase.

23. júl 2020 o 20:36 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje od piatka (24. 7.) začať s opravou vozovky na diaľnici D2 pri Lozorne. Upozorňuje preto vodičov na plánované dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok bude doprava na diaľnici D2 obmedzená od piatka od 17.00 h do pondelka (27. 7.) do 6.00 h.

NDS uviedla, že doprava bude vedená po obchádzkovej trase po ceste I/2 z diaľnice D2 na križovatke Lozorno a zjazd z I/2 na D2 smer Bratislava, teda zo Zohoru do Bratislavy vrátane pripájacieho pruhu.

Ďalej budú obmedzenia pokračovať od utorka (28. 7.) od 9.00 h do 28. augusta do 14.00 h. Práce budú realizované počas piatich etáp, vždy od utorka 9.00 h do piatka 14.00 h. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Vodiči budú musieť s obmedzeniami rátať aj od 31. júla od 17.00 h do 3. augusta do 6.00 h, a to na križovatke Lozorno a zjazde z I/2 na D2 smer Brno, teda zo Zohoru do Brna a zo Stupavy do Brna.

Pokračovať budú od 7. augusta od 10.00 h do 9. augusta do 22.00 h a napokon aj od 14. augusta od 10.00 h do 16. augusta do 22.00 h.