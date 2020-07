Cez Palisády sa dá prejsť iba na hradný kopec

Uzatvorený úsek môžu autá smerom od Hradu do centra obísť odbočením na Svoradovu a na Zámockú.

21. júl 2020 o 16:52 TASR

BRATISLAVA. Hlavné mesto upozorňuje vodičov a cestujúcich na zjednosmernenie dopravy na bratislavských Palisádach medzi Štefánikovou a Zochovou a na zmenu trasovania niektorých liniek MHD. Dôvodom je rekonštrukcia vozovky.

Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská samospráva.

Do centra cez Svoradovu a Zámockú

"Do konca tohto týždňa budú môcť vozidlá jazdiť iba jednosmerne zo Štefánikovej v smere na Hrad, v opačnom smere od Zochovej po Štefánikovu je úsek neprejazdný.

Uzatvorený úsek môžu autá smerom od Hradu do centra obísť odbočením na Svoradovu alebo už vyššie na Zámockú, následne na nadjazd, Staromestskú, z nej na Hodžovo námestie alebo Námestie 1. mája," vysvetlilo mesto.

Na Štetinovu ulicu je naďalej možné odbočiť z Palisád v smere zo Štefánikovej. Z Kozej a Zochovej ulice je možné odbočiť na Palisády doľava, v smere na Hrad.

Zmena dvoch trolejbusových liniek

Linka MHD 203 z Búdkovej v smere Hodžovo námestie je presmerovaná cez Hroboňovu, Pražskú a Štefánikovu. Linka 207 z Hroboňovej v smere na Hodžovo námestie je presmerovaná cez Pražskú a Štefánikovu.

Linka 147 v smere na Hodžovo námestie je presmerovaná cez Svoradovu, cez nadjazd na Staromestskú smer Hodžovo námestie. Otáča sa na Suchom mýte smerom na zastávku Zochova späť na bežnú trasu.

Podklad cesty nie je v dobrom stave

V úseku od Zochovej po Štefánikovu opravuje mesto cestu smerom do centra. Ďalšia etapa rekonštrukcie cesty bude pokračovať v úseku od Štefánikovej po Štetinovu. Obnovou zároveň prechádza pravostranný chodník.

Pri oprave chodníkov sa mení ich povrch a vyrovnávajú sa obrubníky a tie sa realizujú podľa technických listov mesta.

"Po odkrytí asfaltovej vrstvy sme tu zistili, že podklad nie je v dobrom stave. Na lemovanie fasád budov musíme preto použiť takú kamennú dlažbu, ktorá bude tenšia a umožní ponechať pôvodný betónový podklad, vďaka čomu nehrozí poškodenie fasád domov a nenaruší to ich izoláciu. Predpokladaný termín ukončenia opráv chodníkov do konca augusta by sa nemal posunúť," poznamenal magistrát.

Po dokončení rekonštrukcií pripravuje nové stojany na bicykle pri Slubekovej záhrade pre cyklistov aj efektívnejšie usporiadanie parkovania áut bez zníženia počtu parkovacích miest.